Lufthansa: l'UE clôt les procédures provisoires antitrust information fournie par Cercle Finance • 27/02/2025 à 12:20









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a décidé de clore ses procédures provisoires en matière de concurrence contre Lufthansa, estimant que toutes les conditions légales pour ordonner des mesures provisoires n'étaient pas remplies.



Ces mesures visaient à obliger la compagnie aérienne à rétablir l'accès de Condor (une compagnie aérienne allemande spécialisée dans les vols charters) au trafic nourricier de Lufthansa entre l'aéroport de Francfort et d'autres destinations, selon les conditions convenues en juin 2024.



La Commission avait ouvert cette procédure dans le cadre d'une enquête plus large sur une éventuelle restriction de la concurrence sur les lignes transatlantiques entre l'EEA et plusieurs aéroports, liée à la joint-venture A++ entre Lufthansa, United et Air Canada, ouverte le 7 août 2024.



Après un examen approfondi des preuves disponibles, la Commission a décidé de clore les procédures provisoires, mais continue d'examiner la compatibilité de la joint-venture avec les règles de concurrence de l'UE sur les lignes transatlantiques.





