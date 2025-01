Lufthansa: l'acquisition de 41% d'ITA Airways est finalisée information fournie par Cercle Finance • 20/01/2025 à 14:33









(CercleFinance.com) - Lufthansa a annoncé avoir finalisé sa prise de participation de 41% au capital d'ITA Airways, la compagnie aérienne italienne ayant succédé à Alitalia depuis la faillite de cette dernière en 2021, une opération qui va lui permettre d'intégrer la société au sein de son groupe.



Le transporteur allemand précise que l'opération s'est déroulée dans le cadre d'une augmentation de capital de 325 millions d'euros, avec la possibilité de racheter les 59% restants du capital au gouvernement italien dans un délai d'un an.



La transaction, initialement annoncée en mai 2023, avait été approuvée par la Commission européenne en novembre dernier.



Aux termes de cet investissement, ITA Airways va officiellement devenir la cinquième filiale opérationnelle de Lufthansa, après Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines et Eurowings.



Avec l'évolution de l'actionnariat d'ITA Airways, Lufthansa a pu nommer Joerg Eberhart, un cadre maison âgé de 54 ans, en tant que directeur général, ainsi que Lorenza Maggio (47 ans) au poste de directrice de la stratégie et de l'intégration.



ITA Airways, née des cendres d'Italia en 2021, emploie actuellement près de 5000 personnes et exploite une flotte de 99 Airbus qui lui permet de desservir 69 destinations.





Valeurs associées DT LUFTHANSA 5,93 EUR XETRA +2,31%