Lufthansa en lice pour réintégrer le DAX 40 dès mars
information fournie par Zonebourse 13/02/2026 à 14:16

Le transporteur aérien allemand pourrait faire son retour dans l'indice phare de Francfort à l'issue de la révision trimestrielle de STOXX, prévue le 4 mars, pour une entrée effective le 23 mars. Une faible marge de capitalisation rend toutefois l'issue du processus incertaine à court terme.

Lufthansa serait en position de réintégrer le DAX 40 via la règle d'"entrée rapide", après plusieurs tentatives infructueuses depuis sa sortie en 2020 durant la crise du Covid-19. En effet, selon Deutsche Bank, le groupe se classerait actuellement 33e en capitalisation flottante, seuil minimal requis pour intégrer l'indice.

La marge reste toutefois étroite : l'avance sur le 34e ne serait que de 60 MEUR, soit environ 0,7% de capitalisation flottante. Les récents mouvements de marché, notamment liés à des grèves (800 vols ont notamment été annulés hier), rendent l'issue incertaine d'ici la date de référence du 27 février (moyenne pondérée des cours sur 20 séances).

En cas d'entrée de Lufthansa, Zalando serait le candidat le plus exposé à une sortie. L'impact sectoriel serait limité, les deux sociétés appartenant au segment de la consommation discrétionnaire.

À défaut d'"entrée rapide", une intégration via la procédure classique apparaît peu probable, aucun membre actuel du DAX ne se situant sous le seuil d'exclusion requis (47e place), souligne la banque.

Pour rappel, il existe deux mécanismes permettant d'intégrer l'indice de référence outre-Rhin.
- L'entrée rapide ("fast entry") permet à une société d'intégrer le DAX si elle atteint au moins le 33e rang du classement par ordre de capitalisation boursière ajustée du flottant. En ce cas, la société remplace automatiquement le membre le moins bien classé de l'indice, quel que soit son propre rang.
- L'entrée régulière ("regular entry") : une société peut rejoindre le DAX si elle figure parmi les 40 premières capitalisations et qu'un membre en place tombe au-delà du 47e rang. Dans ce cas, ce dernier est exclu.

