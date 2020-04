Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lufthansa en discussions sur des milliards d'euros d'aides d'Etat-sces Reuters • 02/04/2020 à 14:14









(Actualisé avec contexte) FRANCFORT, 2 avril (Reuters) - La compagnie aérienne Lufthansa LHAG.DE est en discussions avec le gouvernement allemand sur des aides publiques qui pourraient s'élever à plusieurs milliards d'euros, ont indiqué jeudi plusieurs sources proches du dossier, précisant qu'une entrée de l'Etat au capital était possible. La compagnie allemande, dont plus de 90% de la flotte est clouée au sol en raison de l'épidémie de coronavirus, travaille avec des banques d'investissement qui font office de conseillers dans ses échanges avec le gouvernement allemand, ont précisé ces sources. Les discussions portent sur plusieurs milliards d'euros. "Nous sommes en contact étroit avec le gouvernement fédéral pour garantir notre liquidité", a dit un porte-parole de la compagnie, sans plus de précisions. Contacté par Reuters, un porte-parole du ministère de l'Economie s'est pour sa part refusé à tout commentaire. Lufthansa a notamment fait appel à la Deutsche Bank DBKGn.DE , selon les mêmes sources. Goldman Sachs GS.N était bien placé pour assurer un rôle de premier plan mais on ignore si la banque américaine a été mandatée, a-t-on ajouté. Deutsche Bank et Goldman Sachs ont refusé de s'exprimer sur le dossier. Selon un banquier, la compagnie allemande pourrait avoir besoin d'une aide publique équivalente à celle d'American Airlines AAL.O , qui a l'intention de demander jusqu'à 12 milliards de dollars (11 milliards d'euros) au gouvernement américain. Lufthansa a annoncé son intention de placer environ 87.000 salariés en chômage partiel jusqu'à la fin du mois d'août. (Arno Schuetze et Ilona Wissenbach avec Klaus Lauer, version française Nicolas Delame, Marine Pennetier et Jean-Philippe Lefief, édité par Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.