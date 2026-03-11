 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Lufthansa déplore l'appel à la grève des pilotes et prépare un programme de vols réduit
information fournie par Zonebourse 11/03/2026 à 10:59

La compagnie aérienne allemande anticipe des perturbations les 12 et 13 mars après un nouvel appel à la grève du syndicat des pilotes Vereinigung Cockpit (VC).

Lufthansa annonce qu'un mouvement de grève du syndicat de pilotes "Vereinigung Cockpit" (VC) affectera Lufthansa Classic et Lufthansa Cargo les 12 et 13 mars, ainsi que Lufthansa CityLine le 12 mars. Michael Niggemann, membre du directoire chargé des ressources humaines et des affaires juridiques, juge cette escalade "totalement incompréhensible", évoquant notamment un contexte de forte incertitude géopolitique liée à la guerre en Iran.

Selon lui, la compagnie offre déjà aux pilotes un niveau élevé de retraite d'entreprise, récemment renforcé par une hausse significative de la rémunération prise en compte pour le calcul des pensions. Il estime que la faible marge de Lufthansa Classic ne permet pas d'accorder de nouvelles améliorations et affirme que "les grèves ne changeront rien à cette réalité".

Le groupe souligne également avoir proposé des hausses de salaires aux pilotes de sa filiale Lufthansa CityLine. Un programme de vols spécial pour la période de grève doit être publié d'ici 14h, tandis que Discover Airlines et Lufthansa CityAirline maintiendront leurs vols réguliers et pourraient assurer des rotations supplémentaires.

Le syndicat rappelle pour sa part que le mouvement social repose sur deux raisons principales : premièrement, l'échec des négociations collectives sur les questions de rémunération chez Lufthansa CityLine, et deuxièmement, sur le régime de retraite de l'entreprise pour les pilotes de Lufthansa et Lufthansa Cargo. Il ajoute que "même depuis la dernière grève du 12 février 2026, l'employeur n'a présenté aucune offre".

"Nous aurions largement préféré éviter une nouvelle escalade", déclare Andreas Pinheiro, président de VC. "Mais aucune proposition concrète n'a encore été faite. Il est contre-productif que l'autre partie se contente de manifester sa volonté de dialoguer sans aborder d'améliorations substantielles du régime de retraite de l'entreprise."

Le titre Lufthansa recule de 2,6% à Francfort.

Valeurs associées

DT LUFTHANSA
8,042 EUR XETRA -1,95%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des pompes à carburant dans une station-service à Thionville, dans le nord-est de la France, le 9 mars 2026 ( AFP / Jean-Christophe VERHAEGEN )
    Guerre au Moyen-Orient: les conséquences économiques mondiales
    information fournie par AFP 11.03.2026 12:16 

    Voici les dernières évolutions économiques mondiales, mercredi vers 11H00 GMT, au 12e jour de la guerre au Moyen-Orient: - Le Japon débloque des réserves de pétrole - Le Japon puisera dans ses réserves de pétrole dès lundi afin d'atténuer la pression sur les prix ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 11.03.2026 12:04 

    Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture quasi stable pour le Dow Jones (-0,06%), tandis que le Standard & Poor's 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC devraient ouvrir en légère hausse, ... Lire la suite

  • Logo de la chaîne de télévision française "Canal Plus" près de Paris
    Canal+ chute, les perspectives de MultiChoice déçoivent
    information fournie par Reuters 11.03.2026 12:04 

    L'action Canal+ chute nettement mercredi ‌après la publication des résultats financiers du groupe audiovisuel français, ses ​perspectives 2026, notamment pour sa filiale MultiChoice acquise l'année dernière, ayant déçu les investisseurs. A Londres, vers 10h35 GMT, ... Lire la suite

  • Le président de la Bundesbank, Joachim Nagel, s'exprime lors d'une interview à l'occasion de la réunion du G20 Finances à Durban
    La BCE réagira si la guerre en Iran fait grimper l'inflation, selon Nagel
    information fournie par Reuters 11.03.2026 12:01 

    par Reinhard Becker La Banque centrale européenne (BCE) agira ‌rapidement et fermement si la flambée des cours du pétrole liée à la guerre en Iran entraîne une inflation ​durablement élevée en zone euro, a déclaré à Reuters Joachim Nagel, membre de l'institution ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank