Lufthansa déplore l'appel à la grève des pilotes et prépare un programme de vols réduit
Lufthansa annonce qu'un mouvement de grève du syndicat de pilotes "Vereinigung Cockpit" (VC) affectera Lufthansa Classic et Lufthansa Cargo les 12 et 13 mars, ainsi que Lufthansa CityLine le 12 mars. Michael Niggemann, membre du directoire chargé des ressources humaines et des affaires juridiques, juge cette escalade "totalement incompréhensible", évoquant notamment un contexte de forte incertitude géopolitique liée à la guerre en Iran.
Selon lui, la compagnie offre déjà aux pilotes un niveau élevé de retraite d'entreprise, récemment renforcé par une hausse significative de la rémunération prise en compte pour le calcul des pensions. Il estime que la faible marge de Lufthansa Classic ne permet pas d'accorder de nouvelles améliorations et affirme que "les grèves ne changeront rien à cette réalité".
Le groupe souligne également avoir proposé des hausses de salaires aux pilotes de sa filiale Lufthansa CityLine. Un programme de vols spécial pour la période de grève doit être publié d'ici 14h, tandis que Discover Airlines et Lufthansa CityAirline maintiendront leurs vols réguliers et pourraient assurer des rotations supplémentaires.
Le syndicat rappelle pour sa part que le mouvement social repose sur deux raisons principales : premièrement, l'échec des négociations collectives sur les questions de rémunération chez Lufthansa CityLine, et deuxièmement, sur le régime de retraite de l'entreprise pour les pilotes de Lufthansa et Lufthansa Cargo. Il ajoute que "même depuis la dernière grève du 12 février 2026, l'employeur n'a présenté aucune offre".
"Nous aurions largement préféré éviter une nouvelle escalade", déclare Andreas Pinheiro, président de VC. "Mais aucune proposition concrète n'a encore été faite. Il est contre-productif que l'autre partie se contente de manifester sa volonté de dialoguer sans aborder d'améliorations substantielles du régime de retraite de l'entreprise."
Le titre Lufthansa recule de 2,6% à Francfort.
