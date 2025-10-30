Lufthansa décolle après ses résultats trimestriels
information fournie par Zonebourse 30/10/2025 à 10:51
Le chiffre d'affaires du trimestre s'établit à 11,2 MdEUR , en hausse de 4% sur un an, soutenu par une légère croissance des revenus du transport (+1%).
L'EBITDA ajusté ressort à 1,92 MdEUR, en léger recul de 1% sur un an pour un EBIT ajusté de 1,33 MdEUR, lui aussi à -1% (et conforme au estimations du consensus).
En matière de génération de trésorerie, le Free Cash Flow ajusté atteint 818 millions d'euros, soit plus de 6 fois plus que les 128 millions d'euros dégagés au troisième trimestre 2024. 'Si le flux de trésorerie disponible ajusté du troisième trimestre a dépassé le consensus, cela s'explique principalement par des retards de livraison d'avions', nuance AlphaValue.
Sur neuf mois, Lufthansa Group affiche un bénéfice net cumulé de 1093 millions d'euros (+32% sur un an), pour un chiffre d'affaires de 29 648 millions d'euros (+5%) et un EBIT ajusté de 1480 millions d'euros (+26%).
Les indicateurs de rentabilité restent solides avec une marge d'EBIT ajustée de 11,9% sur le trimestre, malgré un léger recul de 0,6 point sur un an.
'Nous anticipons une performance mitigée du titre aujourd'hui, en l'absence de catalyseurs positifs significatifs. Pour rappel, le consensus et nos estimations restent nettement inférieurs aux objectifs à moyen terme du groupe', indique Yi Zhong, spécialiste du titre chez AlphaValue.
Malgré ce ton prudent, le marché réagit favorablement : le titre gagne plus de 3,5% à Francfort à la suite de la publication.
Valeurs associées
|7,200 EUR
|XETRA
|+3,69%
