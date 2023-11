Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lufthansa: BPA en hausse de 47% au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 02/11/2023 à 10:20









(CercleFinance.com) - Lufthansa annonce un chiffre d'affaires de 10,27 MdsE au 3e trimestre, en hausse de 8% par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le même temps, l'EBIT ajusté progresse de 31%, à 1,46 MdE, tandis que le bénéfice net ressort à 1,19 MdE, en hausse de 47%, laissant apparaître un BPA de 1 euro, contre 0,68 euro précédemment (+47%).



Malgré l'augmentation des coûts du carburant ces dernières semaines, le Groupe confirme son attente précédente de générer un EBIT ajusté pour 2023 de plus de 2,6 milliards d'euros.



Pour 2024, l'entreprise continue de s'attendre à une augmentation de sa capacité jusqu'à environ 95 % des niveaux d'avant la crise. La marge EBIT ajustée devrait atteindre au moins 8 pour cent.





