Lufthansa-Bénéfice d'exploitation 2025 supérieur aux prévisions, perspectives incertaines avec le M.-O.

par Joanna Plucinska

Lufthansa LHAG.DE a fait état vendredi de résultats meilleurs que prévu pour son exercice 2025, portés par une gestion financière plus stricte et par le renouvellement de sa flotte, tandis que la compagnie aérienne prévient que ses prévisions 2026 restent incertaines en raison du contexte géopolitique.

Les transporteurs européens, dont Lufthansa, ont bénéficié d'une légère baisse des coûts de carburant en 2025, ce qui a renforcé leurs bénéfices alors que la demande des passagers est restée forte.

"L'année dernière, nous avons pu augmenter considérablement le bénéfice d'exploitation du groupe et avons réalisé le chiffre d'affaires le plus élevé de notre histoire. Nos résultats démontrent la résilience et la stabilité du groupe", a déclaré le président du directoire Carsten Spohr dans un communiqué.

Lufthansa a annoncé un bénéfice d'exploitation ajusté de 2 milliards d'euros, après 1,6 milliard en 2024 et tandis que les analystes tablaient sur 1,9 milliard d'euros selon un consensus compilé par le groupe.

La marge d'exploitation ressort quant à elle à 4,9%, après 4,4% en 2024.

Lufthansa souhaite ramener ses marges d'exploitation à 8-10% entre 2028 et 2030, contre 4,4% en 2024. Les grèves, comme la dernière en date du 12 février, ont toutefois rendu difficile pour la compagnie aérienne d'atténuer la perte de revenus.

La compagnie aérienne a déclaré que les perspectives pour 2026 étaient incertaines en raison de l'instabilité géopolitique, tout en prévoyant une croissance de 4% de sa capacité, ainsi qu'une augmentation de son chiffre d'affaires et de sa marge bénéficiaire.

"La guerre au Moyen-Orient prouve une fois de plus à quel point le trafic aérien est exposé et reste vulnérable", a déclaré Carsten Spohr.

(Rédigé par Joanna Plucinska ; version française Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)