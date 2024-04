Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lufthansa:ajuste ses perspectives pour l'ensemble de l'année information fournie par Cercle Finance • 15/04/2024 à 17:41









(CercleFinance.com) - Le groupe fait état de l'impact des grèves sur ses résultats et ajuste ses perspectives pour l'ensemble de l'année.



Sur une base préliminaire, le groupe Lufthansa a enregistré une perte d'EBIT ajusté de 849 millions d'euros au premier trimestre 2024 (contre une perte de 273 millions d'euros l'année précédente).



La perte a été plus élevée que prévu en raison de diverses grèves qui ont eu un impact sur les bénéfices d'environ 350 millions d'euros.



Le flux de trésorerie disponible ajusté du groupe a été positif à hauteur de 305 millions d'euros, principalement en raison du maintien de flux élevés provenant des paiements anticipés de billets.



Le Groupe s'attend à ce que le résultat d'exploitation du deuxième trimestre soit inférieur à celui de l'exercice précédent. Le résultat du deuxième trimestre devrait être impacté négativement d'environ 100 millions d'euros supplémentaires en raison des conflits salariaux ;



Au second semestre, le résultat devrait être supérieur à celui de l'année précédente.



Un EBIT ajusté d'environ 2,2 milliards d'euros est désormais attendu pour l'ensemble de l'année (contre une évolution stable des bénéfices par rapport aux 2 682 millions d'euros de l'année précédente).



Le flux de trésorerie disponible ajusté devrait s'élever à au moins 1 milliard d'euros (contre au moins 1,5 milliard d'euros).



Le Groupe fournira de plus amples détails sur ses perspectives financières lors de la publication de ses résultats définitifs du premier trimestre le 30 avril.





Valeurs associées DT LUFTHANSA XETRA -4.59%