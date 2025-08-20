Lufthansa: accord de maintenance prolongé avec Air Europa information fournie par Cercle Finance • 20/08/2025 à 14:46









(Zonebourse.com) - Lufthansa Technik, la filiale de services techniques aéronautiques de Lufthansa, a annoncé mercredi qu'elle continuerait de fournir ses services de maintenance et d'entretien pour l'ensemble de la flotte Boeing 737 de la compagnie aérienne espagnole Air Europa pendant plusieurs années supplémentaires.



Le nouveau contrat inclut l'extension des services aux deux appareils 737 MAX déjà en exploitation ainsi qu'aux futurs avions de ce type, Air Europa étant la première et à ce jour la seule compagnie espagnole à en opérer.



L'accord prévoit également la prolongation de la collaboration de longue date sur le soutien en équipements pour la flotte 737 de nouvelle génération de la compagnie.



Air Europa, dont le siège se situe à Llucmajor, sur l'île de Majorque, exploite actuellement 28 Boeing 737, dont 26 NG et deux MAX, mais sa flotte de 737 MAX est appelée à croître de manière significative, avec 18 appareils supplémentaires commandés et attendus d'ici la mi-2027.



Dans le cadre de l'accord, Lufthansa Technik fournira un soutien complet comprenant la maintenance, la réparation et la révision des composants, l'accès à son stock mondial de pièces détachées ainsi qu'un appui logistique via deux bases de stockage installées dans les locaux d'Air Europa à Madrid et à Majorque.





Valeurs associées DT LUFTHANSA 8,2580 EUR XETRA -1,08%