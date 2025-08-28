Lucky Strike dépose un dossier d'offre mixte ; les actions chutent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 août - ** Les actions de la chaîne de bowling Lucky Strike Entertainment LUCK.N chutent de 1,6 % à 10,5 $, annulant les gains antérieurs

** La société dépose un dossier d'offre mixte pouvant atteindre 1 milliard de dollars, comprenant des actions ordinaires et privilégiées, des titres de créance et des bons de souscription

** Les actions ont augmenté plus tôt dans la séance après que la société ait déclaré un chiffre d'affaires de 301,2 millions de dollars au quatrième trimestre, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 294,2 millions de dollars - données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires des magasins comparables a diminué de 4,1 % par rapport à l'année dernière malgré une croissance globale du chiffre d'affaires

** La société prévoit un chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 compris entre 1,26 et 1,31 milliard de dollars

** "La croissance totale au cours de ces deux mois a atteint deux chiffres, alimentée par l'incroyable réponse à notre programme de cartes d'abonnement d'été réorganisé et l'intégration continue de nos récentes acquisitions" - directeur général Thomas Shannon

** 8 courtiers sur 11 évaluent l'action à "acheter" ou plus, trois à "conserver"; leur estimation médiane est de 14 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 6,6 % depuis le début de l'année