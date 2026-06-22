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Lucid supprime des emplois et réorganise sa direction pour réduire ses coûts
information fournie par Zonebourse 22/06/2026 à 16:29

Lucid Group a annoncé la suppression d'environ 18% de ses effectifs aux États-Unis dans le cadre d'un plan de réduction des coûts destiné à améliorer sa situation financière. Le constructeur de véhicules électriques estime que cette restructuration permettra de générer environ 158 millions de dollars d'économies annuelles. Les suppressions de postes concernent aussi bien les salariés à temps plein que les sous-traitants et les employés de production travaillant à l'heure dans les usines du groupe.

L'entreprise a également procédé à un remaniement de son organisation en supprimant le poste de directeur des opérations. Marc Winterhoff, qui occupait cette fonction, quitte immédiatement ses responsabilités. Lucid a par ailleurs décidé de supprimer la deuxième équipe de production de son usine AMP-1. La société prévoit d'enregistrer environ 32 millions de dollars de charges liées aux indemnités de départ et aux mesures d'accompagnement des salariés concernés.

Cette réorganisation intervient peu après l'arrivée de Silvio Napoli au poste de directeur général. Le dirigeant a engagé une revue complète des activités du groupe, qui a conduit à la suspension des prévisions financières. Lucid a également reconnu que ses stocks de véhicules étaient trop élevés, une situation qui pousse généralement les constructeurs à ralentir leur production. Face à une concurrence accrue et à une demande plus faible qu'espéré sur le marché des véhicules électriques, l'entreprise cherche à ajuster ses capacités industrielles et sa structure de coûts à ses perspectives de croissance.

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