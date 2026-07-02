Lucid recule après avoir manqué ses prévisions de livraisons et nomme un nouveau directeur financier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 juillet - ** Le cours de l'action de Lucid ( LCID.O ) recule de 1,4% à 6,54 dollars ** Le constructeur de véhicules électriques annonce avoir livré 3 953 véhicules au deuxième trimestre, contre 4 618 estimés par Visible Alpha ** La production du deuxième trimestre s'élève à 4 774 unités, contre des estimations de 5 280 ** La société nomme Alexander De Bock au poste de directeur financier, en remplacement de Taoufiq Boussaid ** Elle nomme Raja Ramana Macha au poste de directeur technique ** Le cours de l'action a reculé d'environ 39% depuis le début de l'année