Lucid progresse après avoir dépassé les prévisions de livraisons pour le quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 janvier - ** Les actions du fabricant de véhicules électriques Lucid Group LCID.O en hausse de 2,9% à 11,48 dollars ** LCID annonce avoir livré un record de 5 345 véhicules au 4ème trimestre, au-dessus de l'estimation moyenne des analystes de 5 070 unités, selon les données de Visible Alpha

** Les livraisons ont augmenté de 31% par rapport au trimestre précédent, tandis que la production a plus que doublé pour atteindre 8 412 véhicules ** La société a produit 18 378 véhicules en 2025, dépassant les estimations de 17 910 véhicules; les livraisons annuelles ont atteint 15 841 véhicules, en hausse de 55% par rapport à 2024, selon la société

** Le LCID a chuté de 65 % l'année dernière