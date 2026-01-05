 Aller au contenu principal
Lucid progresse après avoir dépassé les prévisions de livraisons pour le quatrième trimestre
information fournie par Reuters 05/01/2026 à 15:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 janvier - ** Les actions du fabricant de véhicules électriques Lucid Group LCID.O en hausse de 2,9% à 11,48 dollars ** LCID annonce avoir livré un record de 5 345 véhicules au 4ème trimestre, au-dessus de l'estimation moyenne des analystes de 5 070 unités, selon les données de Visible Alpha

** Les livraisons ont augmenté de 31% par rapport au trimestre précédent, tandis que la production a plus que doublé pour atteindre 8 412 véhicules ** La société a produit 18 378 véhicules en 2025, dépassant les estimations de 17 910 véhicules; les livraisons annuelles ont atteint 15 841 véhicules, en hausse de 55% par rapport à 2024, selon la société

** Le LCID a chuté de 65 % l'année dernière

Véhicules électriques

Valeurs associées

LUCID GROUP
11,5150 USD NASDAQ +3,27%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

