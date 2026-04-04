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Lucid manque ses prévisions de livraison de véhicules pour le premier trimestre en raison de perturbations au niveau des fournisseurs
information fournie par Reuters 04/04/2026 à 00:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le contexte au premier paragraphe, le commentaire du directeur général au paragraphe 4, le détail du rappel au paragraphe 5) par Savyata Mishra

Le groupe Lucid LCID.O a manqué les prévisions de livraisons de véhicules au premier trimestre vendredi, pénalisé par un arrêt temporaire des ventes et un rappel lié à un changement de fournisseur non autorisé.

Les livraisons de son SUV électrique de luxe Lucid Gravity ont été interrompues pendant 29 jours au cours du trimestre en raison d'un problème de qualité du fournisseur concernant les sièges de la deuxième rangée, ce qui a limité la capacité de l'entreprise à répondre à la demande des clients.

La société a déclaré avoir produit 5 500 véhicules et en avoir livré 3 093 au cours du trimestre qui s'est achevé le 31 mars. Les analystes de Visible Alpha s'attendaient à ce que Lucid produise 5 967 véhicules et en livre 5 237.

Les livraisons ont été particulièrement touchées en février, a déclaré le directeur général Marc Winterhoff, lorsque Lucid a fait une pause pour annuler le changement et inspecter les véhicules déjà produits.

En début de semaine, Lucid a rappelé 4 476 SUV Gravity construits entre décembre 2024 et février 2026 en raison de soudures d'ancrage des ceintures de sécurité non conformes aux normes de sécurité.

Ce déficit met également en évidence l'écart persistant entre la production de l'entreprise et sa capacité à mettre les voitures entre les mains des clients, un problème qui a affecté Lucid et d'autres start-ups de véhicules électriques alors que la demande se refroidit.

Les problèmes d'approvisionnement restent préoccupants, a déclaré M. Winterhoff, reconnaissant que l'entreprise était prudente dans ses prévisions de production de 25 000 à 27 000 véhicules cette année, ce qui impliquait une croissance de plus de 50 %. Vendredi, elle a maintenu cette prévision.

En 2025, la production a presque doublé pour atteindre 17 840 véhicules.

Outre les droits de douane élevés imposés sur les importations de pièces automobiles, Lucid, comme certains de ses rivaux, a dû faire face à une pénurie de puces, à des approvisionnements incertains en terres rares et à un incendie survenu en septembre chez un fournisseur d'aluminium.

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