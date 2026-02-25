Lucid Group voit clair sur son avenir et se fixe un objectif ambitieux de production pour 2026
information fournie par Zonebourse 25/02/2026 à 14:18
Le groupe dédié aux véhicules électriques a annoncé avoir livré 5 345 voitures au quatrième trimestre et 15 841 unités l'an passé, ce qui représente des hausses respectives de 72% et 55%. En outre, malgré des vents contraires liés à la chaîne d'approvisionnement et aux tarifs douaniers, la production a quasiment doublé d'une année sur l'autre, conformément aux objectifs, pour atteindre 17 840 véhicules.
Sur les trois derniers mois de l'année, le chiffre d'affaires s'est élevé à 522,7 millions de dollars, en croissance de 123%, et pour 2025, il a atteint 1,353 milliard de dollars, soit une progression de 68% par rapport à 2024.
Parallèlement, la perte nette diluée par action s'est creusée à 3,62 dollars par titre au quatrième trimestre, et à 12,09 dollars en 2025. Un an plus tôt, ces données étaient également des pertes en 2024 à respectivement 0,22 et 1,25 dollar.
Pour 2026, la société s'est fixée comme objectif une production de 25 000 à 27 000 véhicules.
Parlant de l'exercice 2025, Marc Winterhoff, CEO par intérim de Lucid, a indiqué : "nous avons développé et lancé notre stratégie en matière d'autonomie, en tirant parti de notre technologie de pointe et de solides partenariats pour positionner Lucid comme un acteur précoce sur le marché émergent des robotaxis et offrir à nos clients des capacités d'autonomie différenciées de manière efficiente en capital. En 2026, nous restons concentrés sur la discipline opérationnelle et financière, une croissance durable et la poursuite des progrès vers la rentabilité, tout en préparant la production des premiers véhicules de notre gamme Midsize et le déploiement des premiers robotaxis Lucid en service commercial avec nos partenaires ".
Valeurs associées
|9,9200 USD
|NASDAQ
|0,00%
A lire aussi
-
En grave difficulté, l'éditeur de jeux français Nacon demande son placement en redressement judiciaire
Nouveau coup dur pour l'industrie du jeu vidéo en France: l'éditeur Nacon a annoncé mercredi être en cessation de paiements et demander son placement en redressement judiciaire face aux difficultés financières de sa maison mère, BigBen Interactive. "A ce jour, ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a ouvert en hausse mercredi avant les résultats du géant des puces Nvidia , une publication particulièrement attendue dans un marché récemment échauffé par les inquiétudes autour de l'intelligence artificielle (IA). Dans les premiers échanges, ... Lire la suite
-
Les touristes se rendant à Barcelone pourront être taxés jusqu'à 15 euros par nuit après que la ville a augmenté sa taxe de séjour touristique pour la porter à l'un des niveaux les plus élevés d'Europe, dans le cadre de ses efforts visant à limiter le nombre ... Lire la suite
-
Le chancelier Friedrich Merz a annoncé mercredi à Pékin une commande allant "jusqu'à 120" appareils passée par la Chine auprès de l'avionneur européen Airbus, au premier jour de sa visite chez le principal partenaire commercial de l'Allemagne, de plus en plus perçu ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer