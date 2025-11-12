Lucid Group annonce l'émission d'une obligation convertible

(AOF) - Lucid Group a dévoilé le prix de son émission d’obligations convertibles seniors à 7%, pour un montant total de 875 millions de dollars, arrivant à échéance en 2031. L’émission est destinée à des investisseurs qualifiés. L’opération, ainsi que la vente des obligations, devrait avoir lieu autour du 17 novembre, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles.

L'entreprise spécialisée dans les véhicules électriques a également accordé aux acquéreurs initiaux une option d'achat complémentaire, exerçable dans un délai de 13 jours à compter de la date d'émission, portant sur un montant supplémentaire pouvant atteindre 100 millions de dollars en valeur nominale d'obligations.

