 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 254,76
+1,21%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Lucid Group annonce l'émission d'une obligation convertible
information fournie par AOF 12/11/2025 à 14:31

(AOF) - Lucid Group a dévoilé le prix de son émission d’obligations convertibles seniors à 7%, pour un montant total de 875 millions de dollars, arrivant à échéance en 2031. L’émission est destinée à des investisseurs qualifiés. L’opération, ainsi que la vente des obligations, devrait avoir lieu autour du 17 novembre, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles.

L'entreprise spécialisée dans les véhicules électriques a également accordé aux acquéreurs initiaux une option d'achat complémentaire, exerçable dans un délai de 13 jours à compter de la date d'émission, portant sur un montant supplémentaire pouvant atteindre 100 millions de dollars en valeur nominale d'obligations.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Automobile / Equipementiers
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank