Lucid Diagnostics en baisse suite à la vente d'actions pour 25 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
10 septembre -
** Les actions de Lucid Diagnostics LUCD.O ont baissé de 18,1 % à 1,04 $ avant la mise sur le marché après des prix de suivi de 25 millions de dollars
** La société de prévention du cancer basée à New York annonce () la vente de 25 millions d'actions à 1 $
** Le prix de l'offre représente une décote d'environ 21% par rapport à la dernière clôture de l'action
** L'offre de PAVmed Inc
La filiale de PAVmed Inc PAVM.O prévoit d'utiliser le produit net pour le fonds de roulement et à des fins générales
**
** Son
**
Jusqu'à mardi, les actions ont gagné 55% depuis le début de l'année
** Les 6 analystes sont optimistes sur LUCD et le prix médian est de 3 $, selon LSEG
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer