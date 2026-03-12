 Aller au contenu principal
Lucid dévoile un concept de robotaxi à deux places et annonce un abonnement à la technologie de conduite autonome
information fournie par Reuters 12/03/2026 à 16:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de l'arrière-plan tout au long de l'article)

Lucid LCID.O a présenté un concept de robotaxi à deux places sans pédales ni volant et a annoncé un abonnement à la technologie de conduite autonome pour ses véhicules électriques lors de la journée des investisseurs qui s'est tenue jeudi.

L'abonnement mensuel sera facturé entre 69 et 199 dollars en fonction du niveau de capacité de conduite autonome choisi par le client, a indiqué le fabricant de véhicules électriques.

Lucid s'aligne ainsi sur ses grands rivaux Rivian RIVN.O et Tesla TSLA.O , qui ont tous deux opté pour des systèmes avancés d'aide à la conduite par abonnement au cours des derniers mois.

Les constructeurs automobiles se tournent de plus en plus vers les logiciels et les sources de revenus récurrents pour renforcer leurs activités au-delà de la vente de véhicules.

Le concept de robotaxi à deux places de Lucid est similaire au Cybercab de Tesla, qui est également conçu sans volant ni pédales et fonctionne entièrement grâce à un système Full Self-Driving.

Le mois dernier, l 'entreprise dirigée par Elon Musk a déclaré que son premier Cybercab était officiellement sorti de la chaîne de production de sa Gigafactory au Texas. Elon Musk a déclaré que Tesla prévoyait de commencer la production en série du Cybercab en avril.

Depuis le mois dernier, les propriétaires de Tesla ne peuvent plus acheter la fonction Full Self-Driving (FSD) en tant qu'option unique et permanente, l'entreprise passant à un plan d'abonnement mensuel au prix de 99 dollars par mois.

Musk a depuis déclaré que le prix mensuel de 99 dollars augmenterait "au fur et à mesure de l'amélioration des capacités de la FSD."

Rivian a lancé son système interne d'aide à la conduite, Autonomy+, au prix de 49,99 dollars par mois ou de 2 500 dollars en achat unique, ce qui est inférieur aux prix pratiqués par Tesla.

