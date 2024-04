Lucibel : Retours historiques à un Ebitda et à un résultat net positifs en 2023

- Pour la première fois depuis 7 ans, Lucibel a retrouvé un EBITDA positif en 2023 (+0,52M€) ; le résultat d'exploitation est repassé dans le vert (0,13 M€), de même que le résultat net à 0,07 M€ (vs estimations de pertes respectives à hauteur de de -0,25 M€ et -0,39 M€). En l'absence de nouvelles commandes de Dior sur le second semestre de l'exercice écoulé, la perte opérationnelle a ainsi été contenue sur cette période à 0,16 M€, et la perte nette à 0,11 M€.

- Cette performance tient à la fois :

• au niveau de marge brute historique de 64,4% atteint sur une base annuelle (concrétisation du recentrage sur les activités les mieux margées : lumière scénographique (Procédés Hallier, projets spéciaux) et lumière cosmétique (masques de beauté OVE et OVE mini, gamme cosmétique spécifique) ;

• à l'abaissement significatif du point mort de la structure du groupe, notamment au niveau des frais de personnel et des charges externes.

- La rapidité et l'ampleur du virage stratégique opéré par Lucibel depuis la fin d'année 2022 en faveur de ses activités les mieux margées et les plus prometteuses en terme de croissance lui ont également permis, pour la première fois de son histoire, de dégager une marge brute d'autofinancement positive en 2023, à hauteur de 0,49 M€, ce qui a contribué à ramener la dette financière nette à 3,1 M€ en fin d'année dernière, parallèlement à l'augmentation de capital réalisée sur le S1-23.