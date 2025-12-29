 Aller au contenu principal
LUCIBEL : PRISE D'EFFET DU REGROUPEMENT DES ACTIONS LUCIBEL
information fournie par Actusnews 29/12/2025 à 22:15

Lucibel annonce la finalisation de l'opération de regroupement de ses actions par échange de 1 action nouvelle de 28,2368 € de valeur nominale contre 150 actions anciennes de 0,1882 € de valeur nominale. Cette opération a été réalisée sur décision des actionnaires de la Société réunis en Assemblée Générale Extraordinaire le 30 juillet 2025.

Ainsi, le 18 décembre 2025, le regroupement a été réalisé par échange obligatoire des actions anciennes (code ISIN FR0011884378) contre des actions nouvelles (code ISIN FR0014013HG9), à raison de 1 action nouvelle d'environ 28,2368 € de valeur nominale pour 150 actions anciennes d'environ 0,1882 € de valeur nominale.

Le nombre d'actions ordinaires composant le capital de la Société, et admises sur EURONEXT GROWTH PARIS, est ainsi porté de 33.371.123 à 222.474.

Les actions anciennes Lucibel d'environ 0,1882 € de valeur nominale (code ISIN FR0011884378) ont été radiées du marché Euronext Growth après la clôture du marché le 18 décembre 2025 et ont été remplacées par les actions Lucibel nouvelles d'environ 28,2368 € de valeur nominale (code ISIN FR0014013HG9) livrées le 22 décembre 2025. Le code mnémonique (ALUCI) reste inchangé.

Il est rappelé que depuis du 17 décembre 2025, après clôture du marché, les actions nouvelles qui n'ont pas pu être attribuées individuellement et qui correspondent à des droits formant rompus sont vendues automatiquement par bloc sur le marché par les intermédiaires financiers. Ceux-ci tiendront le produit de la vente à disposition de leurs clients actionnaires dans un délai de 30 jours à compter du 17 décembre 2025.

Pour plus d'informations sur le regroupement, les actionnaires sont invités à consulter l'avis de regroupement d'actions publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 29 octobre 2025 et disponible sur le site internet de la Société ( www.lucibel.com ) et le communiqué de presse publié le 24 octobre 2025 également disponible sur le site internet de la Société.

Prochaine publication

30 janvier 2026 avant Bourse : publication du chiffre d'affaires annuel 2025

A propos de Lucibel Fondée en 2009, LUCIBEL est une société française spécialisée dans les technologies de la lumière. L'entreprise conçoit, développe et fabrique des applications et dispositifs lumineux à destination des mondes du luxe, de l'art et du beau. L'expertise du Groupe se déploie sur deux verticales d'excellence : la lumière scénographique, au service d'expériences distinctives, et la lumière cosmétique, au service de la beauté et du bien-être. Entreprise d'innovation, LUCIBEL est basée au Houlme, dans la région de Rouen. Le Groupe dispose également d'un site de production situé à Montreuil (Ile-de-France).

www.lucibel.com

www.lucibelleparis.com

Lucibel est cotée sur Euronext Growth Paris / Mnémo : ALUCI / Code ISIN : FR0011884378 Lucibel est éligible au PEA, PEA PME et FCPI

Contact Presse

Florian Langlais – orson.

florian.langlais@orson.ai /+33 (0)6 38 44 72 20


Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95722-20251229_lucibel_cp-regroupement-d_actions.pdf

