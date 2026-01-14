 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Lucibel placé en redressement judiciaire pour finaliser sa restructuration
information fournie par Zonebourse 14/01/2026 à 11:47

Après deux ans de profonde réorganisation, Lucibel a été placé hier en procédure de redressement judiciaire par le Tribunal de commerce de Rouen, une période qui doit permettre au spécialiste français des technologies de la lumière de bâtir un plan d'apurement de son passif et de parachever son processus de restructuration.

Dans un bref communiqué, le groupe précise que cette décision, qualifiée de "technique", doit s'accompagner d'une période d'observation de six mois, durant laquelle l'activité de la société se poursuit.

Une procédure analogue sera sollicitée pour sa filiale Lucibel.le Paris.

Malgré un chiffre d'affaires en baisse de 3%, Lucibel avait réussi à réduire de moitié sa perte opérationnelle au premier semestre 2025 grâce à des mesures de rationalisation de ses charges et d'ajustement de sa structure de coûts.

Mais sa trésorerie brute se limitait à 232 000 euros au 30 juin dernier, contre 614 000 euros fin décembre 2024, pour un endettement net qui atteint 3,2 millions d'euros.

La société, qui publiera son chiffre d'affaires annuel 2025 le 30 janvier, indique qu'elle a prévu de maintenir le marché informé de l'évolution de la procédure au gré de son avancement.

A la Bourse de Paris, l'action Lucibel était réservée à la baisse mercredi matin suite à ces annonces. Au moment de sa suspension, le titre accusait une baisse de plus de 35%.

Valeurs associées

LUCIBEL
6,8800 EUR Euronext Paris -35,40%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 14.01.2026 13:13 

    (Actualisé avec Bank of America, Wells Fargo, précisions Nvidia, cours en avant-Bourse/Netflix, Coca-Cola/gouvernance) Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,34% ... Lire la suite

  • le gouvernement a dévoilé sa feuille de route 2026-2030 pour la prise en charge de l'obésité, sans trancher sur le remboursement des médicaments ( AFP / PAUL ELLIS )
    Prise en charge de l'obésité: le gouvernement dévoile sa feuille de route 2026-2030
    information fournie par AFP 14.01.2026 13:10 

    Repérer plus tôt, rembourser des consultations de diététique, de psychologues et de l'activité physique adaptée, former davantage de soignants: le gouvernement a dévoilé sa feuille de route 2026-2030 pour la prise en charge de l'obésité, sans trancher sur le remboursement ... Lire la suite

  • La Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) a infligé 27 millions d'euros d'amende à Free Mobile et 15 millions à Free après un vol massif de données de clients en 2024 ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Free et Free Mobile condamnés à de lourdes amendes après une fuite de données
    information fournie par AFP 14.01.2026 12:53 

    Les opérateurs Free et Free Mobile ont écopé mercredi d'un total de 42 millions d'euros d'amendes pour "manquements" à leurs obligations de sécurité lors d'une fuite de données spectaculaire en 2024, une sanction selon eux d'une "sévérité inédite" en matière de ... Lire la suite

  • LDC : Le mouvement reste haussier
    LDC : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 14.01.2026 12:52 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank