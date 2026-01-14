Lucibel placé en redressement judiciaire pour finaliser sa restructuration
Dans un bref communiqué, le groupe précise que cette décision, qualifiée de "technique", doit s'accompagner d'une période d'observation de six mois, durant laquelle l'activité de la société se poursuit.
Une procédure analogue sera sollicitée pour sa filiale Lucibel.le Paris.
Malgré un chiffre d'affaires en baisse de 3%, Lucibel avait réussi à réduire de moitié sa perte opérationnelle au premier semestre 2025 grâce à des mesures de rationalisation de ses charges et d'ajustement de sa structure de coûts.
Mais sa trésorerie brute se limitait à 232 000 euros au 30 juin dernier, contre 614 000 euros fin décembre 2024, pour un endettement net qui atteint 3,2 millions d'euros.
La société, qui publiera son chiffre d'affaires annuel 2025 le 30 janvier, indique qu'elle a prévu de maintenir le marché informé de l'évolution de la procédure au gré de son avancement.
A la Bourse de Paris, l'action Lucibel était réservée à la baisse mercredi matin suite à ces annonces. Au moment de sa suspension, le titre accusait une baisse de plus de 35%.
