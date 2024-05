Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lucibel: moins de fonds levés qu'espéré information fournie par Cercle Finance • 22/05/2024 à 14:12









(CercleFinance.com) - Lucibel a levé 1,95 million d'euros dans le cadre de son augmentation de capital, soit 20 millions d'euros de moins que ce que le spécialiste des technologies de la lumière cherchait à obtenir.



L'opération a fait l'objet d'une demande globale de 4,5 millions d'actions au prix unitaire de 0,43 euro, représentant un peu plus de 90% du montant initialement espéré.



Lucibel voulait à l'origine recueillir 2,15 millions d'euros.



Compte tenu de la trésorerie disponible fin 2023, le produit net de l'opération va permettre à la société de disposer d'un horizon de trésorerie de plus de douze mois.



Les fonds sont essentiellement destinés à prolonger sa trajectoire de désendettement et à accélérer son expansion sur ses deux marchés stratégiques à forte marge, la lumière cosmétique et la scénographie.



A la Bourse de Paris, l'action Lucibel reculait de 0,3% dans le sillage de ces annonces.





