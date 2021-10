LUCIBEL : Lucibel : Résultats semestriels 2021

LE GROUPE LUCIBEL ANNONCE SES RÉSULTATS SEMESTRIELS :

Chiffre d'affaires en légère progression (+2%) dans un contexte de tensions sur le marché des approvisionnements

Bonne tenue du taux de marge brute sur l'ensemble des entités du Groupe

Le groupe Lucibel présente ses comptes consolidés semestriels, non audités, établis en normes françaises, arrêtés par le conseil d'administration du 11 octobre 2021.

Données non auditées en K€ 30/06/2021 30/06/2020 Chiffre d'affaires 5 051 4 975 Excédent brut d'exploitation (1 073) (764) Résultat d'exploitation (1 302) (1 111) Résultat financier (20) (3) Résultat exceptionnel (115) (122) Impôt sur les bénéfices - 5 Résultat net (1 436) (1 231)

Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires consolidé du groupe Lucibel au 1er semestre 2021 s'élève à 5 051 K€, en hausse de 2% par rapport au 1er semestre 2020, avec des évolutions très contrastées selon les activités :

Lucibel SA, qui intervient sur les marchés tertiaires, enregistre une activité en hausse de 13%, grâce à une reprise de la dynamique commerciale déjà observée début 2020, mais interrompue par la crise sanitaire.

Grâce au développement de ses ventes à l'export, Procédés Hallier, spécialiste en éclairage muséographique, a enregistré une hausse de son chiffre d'affaires de plus de 50% sur le 1er semestre 2021 par rapport au 1er semestre 2020.

Lucibel·le Paris, filiale du Groupe en charge de la commercialisation de solutions cosmétiques utilisant la technologie LED, a connu une croissance de son chiffre d'affaires de 48% par rapport au 1er semestre 2020, notamment grâce à la diversification de ses canaux de commercialisation.

En retrait, l'activité de Lorenz Light Technic, filiale qui intervient sur le secteur de la grande distribution, reste impactée, au 1er semestre 2021, par les conséquences de la crise sanitaire et les arbitrages effectués par les acteurs de ce secteur en matière d'investissements. L'absence, pour raisons de santé, de son dirigeant et directeur commercial, Jean-Marc Lorenz, depuis le mois d'août 2020 pénalise également fortement cette activité.

Marge brute

Données non auditées en K€ 30/06/2021 30/06/2020 Chiffre d'affaires 5 051 4 975 Achats consommés (2 572) (2 514) Marge brute 2 478 2 461 en % du CA 49,1% 49,5%

Au 30 juin 2021, la marge brute s'établit à 2 478 K€ contre 2 461 K€ au 30 juin 2020 et représente 49.1% du chiffre d'affaires contre 49,5 % sur le 1er semestre 2020.

Dans le contexte de pénurie de matières premières et de fortes tensions sur les prix des composants au niveau mondial, le maintien de la marge brute à un niveau quasiment équivalent à celui du 1er semestre 2020 est une réelle performance.

Cette situation s'explique par la faible dépendance du Groupe aux achats en provenance d'Asie et conforte le Groupe dans sa décision stratégique, prise en 2014, de relocaliser en France l'assemblage de ses produits.

Une meilleure valorisation du « Made in France », ressentie l'année dernière dans le contexte de crise sanitaire, semble également être une tendance durable.

Résultat d'exploitation

Sur le 1er semestre 2021, le Groupe Lucibel a enregistré une perte d'exploitation consolidée de 1 302 K€, contre une perte de 1 111 K€ au 30 juin 2020.

Charges externes

Les charges externes ont enregistré une augmentation de l'ordre de 17% entre le 1er semestre 2020 et le 1er semestre 2021. Cette évolution s'explique essentiellement par :

la hausse des loyers et charges locatives. Le Groupe n'étant plus propriétaire du site de Barentin, à compter de l'exercice 2021, la taxe foncière associée n'est plus enregistrée dans les « Impôts et taxes », comme lors de l'exercice précédent, mais en charges locatives à hauteur de 55 K€, ce qui explique principalement la hausse de ce poste entre les deux exercices.

la forte hausse des coûts de transport sur achats et, dans une moindre mesure, des coûts de transport sur ventes. Cette situation est directement liée à la hausse des coûts de transport nationaux et internationaux dans ce contexte de forte reprise de l'économie mondiale.

la hausse des honoraires : au cours du 1 er semestre 2021, le Groupe a eu davantage recours à certains prestataires notamment dans le cadre de dossiers juridiques. Il convient également de rappeler qu'en 2020, certains prestataires n'avaient pas facturé d'honoraires pendant toute la période de confinement.

semestre 2021, le Groupe a eu davantage recours à certains prestataires notamment dans le cadre de dossiers juridiques. Il convient également de rappeler qu'en 2020, certains prestataires n'avaient pas facturé d'honoraires pendant toute la période de confinement. le poste « Commissions » qui correspond pour l'essentiel aux commissions du réseau commercial de Lucibel·le Paris augmente également et suit l'évolution du chiffre d'affaires de cette activité ;

les frais d'études sont moins élevés au 1er semestre 2021 qu'au 1er semestre 2020 mais le Groupe a entrepris de nouvelles études sur le 2nd semestre 2021, notamment pour confirmer l'efficacité de son masque de beauté OVE. Ces dépenses devraient donc se situer à un niveau équivalent sur les 2 exercices ;

Les autres charges externes restent stables entre les deux exercices.

Charges de personnel

Les charges de personnel enregistrent une hausse de l'ordre de 12% entre le 1er semestre 2020 et le 1er semestre 2021. Pour rappel, en 2020 le Groupe avait bénéficié d'une prise en charge, par l'État, d'une partie de ses frais de personnel dans le cadre du dispositif de chômage partiel mis en place pendant la crise sanitaire. Le Groupe n'a pas activé ces dispositifs sur le 1er semestre 2021.

Par ailleurs, le Groupe a poursuivi ses efforts pour mettre en adéquation sa structure de coûts avec son activité et a pris des mesures ciblées afin de réduire ses effectifs. Ces mesures auront un impact positif sur les charges de personnel du 2nd semestre 2021.

Autres produits et charges d'exploitation

La baisse des impôts et taxes, qui passent de 165 K€ au 1er semestre 2020 à 84 K€ au 1er semestre 2021 est directement liée à la comptabilisation en charges externes de la taxe foncière du site de Barentin ainsi qu'à la baisse des impôts de production décidée par l'État dans le cadre du plan d'accompagnement des entreprises pour renforcer leur compétitivité et l'attractivité du territoire.

La diminution des dotations aux amortissements et aux provisions provient essentiellement de la diminution des dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles car plusieurs projets de recherche et développement significatifs sont désormais totalement amortis.

L'augmentation des autres produits d'exploitation, qui passent de 244 K€ au 1er semestre 2020 à 310 K€ au 1er semestre 2021, s'explique essentiellement par l'augmentation des frais de développement capitalisés, lesquels avaient été fortement réduits au cours du 1er semestre 2020 du fait des mesures de chômage partiel mises en place au niveau du Groupe.

Résultat net

Après prise en compte d'un résultat financier négatif de 20 K€ et d'une perte exceptionnelle de 115 K€ qui s'explique notamment par des coûts de restructuration, la perte nette du semestre s'établit à 1 436 K€, contre une perte de 1 231 K€ sur le 1er semestre 2020.

Bilan

Au 30 juin 2021, les capitaux propres consolidés s'élèvent à (20) K€. Compte tenu d'une trésorerie brute disponible de 1 090 K€ au 30 juin 2021, l'endettement financier net du Groupe s'élève à 3 746 K€.

Dans les dettes, figure un produit constaté d'avance de 2 112 K€ qui correspond essentiellement à la plus-value résiduelle réalisée sur la vente du site de Barentin. Cette plus-value est reconnue progressivement sur la durée de location du site.

Sur le semestre, le Groupe a mobilisé de la trésorerie disponible pour couvrir ses opérations d'exploitation et d'investissement, à hauteur respectivement de 1 193 K€ et 278 K€.

Sur le 1er semestre 2021, le Groupe a également remboursé des échéances bancaires et avances de la Région Normandie à hauteur de 357 K€, qui ont été couvertes par l'octroi, en mars 2021, d'une tranche complémentaire de Prêt Garanti par l'État (PGE) pour sa filiale Lorenz Light Technic (370 K€).

Au 30 juin 2021, le Groupe disposait d'une trésorerie brute de 1 090 K€ ;

Évènements postérieurs à la clôture

Évolution de la gouvernance

A la suite de l'Assemblée Générale des actionnaires qui s'est réunie le 30 juin 2021, le Conseil d'administration de Lucibel a été en partie renouvelé. Il comprend désormais deux nouveaux administrateurs indépendants, Madame Florence Richardson et Monsieur Alexandre Telinge, et le fonds d'investissement Nextstage, représenté par Monsieur Bastien Aversa, et actionnaire de Lucibel depuis 2018.

Par ailleurs, Monsieur Yves-Henry Brepson a démissionné de ses fonctions de Directeur Général de Lucibel le 31 août 2021 et a été remplacé par Monsieur Stéphane Vanel, qui a été nommé Directeur Général par le Conseil d'administration du 11 octobre 2021.

Déblocage d'un nouveau Prêt Garanti par L'État

Le 12 juillet 2021, le Groupe a bénéficié du déblocage d'un Prêt Garanti par l'État de 500 K€ au profit de Lucibel SA. Le Groupe poursuit ses échanges avec ses partenaires bancaires afin d'obtenir des financements complémentaires dans le cadre de ce dispositif.

Lancement de la 3ème génération de luminaire LiFi

Après avoir mis sur le marché, en septembre 2016, le 1er luminaire LiFi industrialisé au monde, puis, en octobre 2018, une 2ème génération de cette solution disruptive permettant d'accéder à internet par la lumière, Lucibel a mis sur le marché, en septembre 2021, une 3ème génération de luminaires LiFi.

Augmentation tarifaire à compter du 1er novembre 2021

Afin de sécuriser son niveau de marge brute et en raison d'incertitudes qui pèsent sur l'approvisionnement de certains composants et leur renchérissement potentiel, le Groupe a décidé de procéder à une augmentation de ses tarifs à compter du 1er novembre 2021. Par ailleurs, le Groupe s'est rapproché de fournisseurs stratégiques pour sécuriser ses approvisionnements sur 2022.

Perspectives 2022

Dirigé opérationnellement par un nouveau Directeur général, qui compte plus de 20 années d'expérience dans le pilotage d'activités commerciales dans le secteur de l'éclairage, le groupe Lucibel anticipe sur l'année 2022 une reprise de la dynamique commerciale brutalement stoppée par la crise sanitaire en mars 2020.

Par la mise sur le marché récente de sa 3ème génération de luminaires LiFi, aux performances améliorées, Lucibel confirme son leadership sur cette technologie dont l'avenir est prometteur.

La rédaction d'un standard LiFi, débutée en 2018, devrait prendre fin en mai 2022 avec la publication d'une norme LiFi. Cette étape est cruciale dans le déploiement de la technologie car elle permettra à des fabricants de smartphones, d'ordinateurs et de tablettes d'intégrer de façon native, dans le matériel, la capacité à lire un signal LiFi.

La mise sur le marché d'équipements compatibles LiFi va permettre le déploiement d'infrastructures LiFi au sein des bâtiments, ce qui constitue le cœur d'activité de Lucibel sur cette technologie, et pour lequel Lucibel dispose de brevets dont certains sont incontournables.

Enfin, la mise sur le marché par Lucibel·le Paris, en juin 2021, du masque de beauté OVE a été très remarquée par des acteurs du secteur cosmétique. Leur intérêt pour cette gamme, qui combine une forte expertise technologique et un design élégant signé par Olivier Lapidus, pourrait conduire à des partenariats créateurs de valeur pour le groupe Lucibel.

Prochaines publications

Le rapport financier semestriel est disponible dès à présent sur le site de Lucibel : www.lucibel.io

27 janvier 2022 après Bourse : publication du chiffre d'affaires 2021

12 avril 2022 avant Bourse : publication des comptes annuels 2021

A propos de Lucibel

Fondé en 2008, le groupe Lucibel conçoit et fabrique en France des produits et solutions d'éclairage de nouvelle génération issus de la technologie LED. Le groupe est pionnier dans les nouvelles applications permises par la LED au-delà de l'éclairage, telles que l'accès à internet par la lumière (technologie LiFi), Cronos (luminaire qui restitue en intérieur les bienfaits de la lumière naturelle) ou encore Lucibelle Paris, une gamme de solutions cosmétiques qui intègre la technologie LED.

www.lucibel.io

Contacts :

lucibel



Séverine Jacquet

Directrice financière

severine.jacquet@lucibel.com SENARII



Berthille La Torre

Contact presse

blatorre@scenarii.fr +33 (0)1 40 22 66 43

Libellé : Lucibel

Code ISIN : FR0011884378

Mnémonique : ALUCI

ANNEXES AU COMMUNIQU É DE PRESSE

COMPTE DE R É SULTAT CONSOLID É

Données non auditées en K€ 30/06/2021 30/06/2020 Chiffre d'affaires 5 051 4 975 Achats consommés (2 572) (2 514) Marge sur achats consommés 2 478 2 461 en % du chiffre d'affaires 49,1% 49,5% Charges externes (1 610) (1 374) Charges de personnel (2 165) (1 929) Impôts et taxes (84) (165) Autres produits d'exploitation 310 244 Autres charges d'exploitation (1) (1) Excédent brut d'exploitation (1 073) (764) Dotations nettes des reprises aux

amortissements et provisions (229) (347) Résultat d'exploitation avant dotations aux amortissements et dépréciations des écarts d'acquisition (1 302) (1 111) Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition Résultat d'exploitation après dotations aux amortissements et dépréciations des écarts d'acquisition (1 302) (1 111) Résultat financier (20) (3) Résultat courant des sociétés intégrées (1 322) (1 114) Résultat exceptionnel (115) (122) Impôt sur les bénéfices 5 Résultat net des sociétés intégrées (1 436) (1 231) Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence (0) Intérêts minoritaires - Résultat net (1 436) (1 231) Résultat net par action (0,10) (0,09) Résultat net dilué par action (0,10) (0,09)

BILAN CONSOLID É

ACTIFS

Données en K€ 30/06/2021 (*) 31/12/2020 Immobilisations incorporelles 3 474 3 416 dont écart d'acquisition 2 313 2 313 Immobilisations corporelles 515 541 Immobilisations financières 206 194 Total actif immobilisé 4 195 4 151 Stocks et en-cours 2 984 3 067 Clients et comptes rattachés 638 1 260 Autres créances et comptes de régularisation 1 592 1 467 Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 090 2 514 Total actif circulant 6 305 8 308 TOTAL ACTIF 10 500 12 458 CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS

Données en K€ 30/06/2021 (*) 31/12/2020 Capital 2 811 2 807 Primes liées au capital 537 523 Réserves de conversion groupe (197) (194) Réserves et résultats accumulés (3 171) (1 734) Total Capitaux propres (20) 1 402 Intérêts hors groupe (2) (0) Autres fonds propres 1 047 1 142 Provisions 460 467 Emprunts et dettes financières 3 789 3 663 Fournisseurs et comptes rattachés 1 554 1 843 Autres dettes et comptes de régularisation 3 672 3 942 Total Dettes 9 015 9 448 TOTAL PASSIF 10 500 12 458

(*) données non auditées

TABLEAU DES FLUX DE TR É SORERIE CONSOLID ÉS

Données non auditées en K€ 30/06/2021 30/06/2020 Résultat net consolidé (1 436) (1 231) Quote-part de résultat des entités mises en équivalence - - Dotations nettes aux amortissements et provisions

(hors dépréciation des actifs courants constatée dans la ligne de variation des créances clients et des stocks ci-dessous) 180 362 Gains ou pertes sur cession 15 (119) Produit / Charge d'impôt différé sur le résultat - - Marge brute d'autofinancement (A) (1 241) (988) Variation des stocks 83 (234) Variation des créances clients 562 (865) Variation des dettes fournisseurs (370) 87 Variation des autres actifs et passifs opérationnels (228) 626 Flux net de trésorerie généré par l'activité (B) (1 193) (1 374) Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles et corporelles (83) (26) Décaissements liés aux frais de développement immobilisés (143) (46) Décaissements liés aux prêts et dépôts (12) (8) Subvention d'investissement reçue - Encaissements liés aux cessions d'immobilisations corporelles - Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières 3 Flux de trésorerie liés aux opérations de regroupement d'entreprise (40) (101) Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (C) (278) (177) Augmentation de capital de la société mère 17 - Cession (acquisition) d'actions propres - 0 Remboursement d'emprunts et de dettes financières

(y.c avances conditionnées) (357) (190) Emission d'emprunts et de dettes financières 387 1 500 Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (D) 47 1 310 Incidence des variations des cours de devises (E) - - Variation de trésorerie nette (B+C+D+E) (1 425) (240) Trésorerie à l'ouverture 2 514 1 960 Trésorerie à la clôture 1 089 1 720 Données non auditées en K€ 30/06/2021 30/06/2020 Trésorerie et équivalent de trésorerie 1 090 1 722 Trésorerie passive (2) (2) Trésorerie nette 1 089 1 720

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : mHBvZslmZ2aXy22alMubm5NraGiSmJSZZWPKmWhwZceYcGxll5xkbprLZnBimmZq

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/71514-lucibel-cp-resultats-semestriels-2021.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com