LUCIBEL : Lucibel: nomination de Yves-Henry Brepson

NOMINATION DE YVES-HENRY BREPSON COMME DIRECTEUR GENERAL

Le Conseil d'administration de Lucibel, qui s'est tenu le 9 juillet 2020, a nommé Yves-Henry Brepson Directeur Général.

Yves-Henry Brepson a rejoint le Groupe Lucibel en janvier 2017 en tant que Directeur Général Délégué en charge des Opérations. Avant de rejoindre Lucibel, Yves-Henry Brepson avait occupé différentes fonctions de développement commercial en France et à l'étranger, notamment au sein des groupes Steelcase et Holophane, puis a été, entre 2013 et 2016, Directeur Général puis Président-Directeur Général d'ABL Lights, fabricant français d'éclairages pour engins spéciaux et ferroviaires. Il est diplômé des écoles de commerce EM Strasbourg et Luiss Business School (Rome)

Depuis son arrivée au sein du Groupe Lucibel il y a trois ans, Yves-Henry Brepson a été notamment en charge du pilotage et du développement du site industriel de Barentin (Normandie). Il a également copiloté avec Frédéric Granotier le plan de restructuration du Groupe qui s'est achevé début 2020.

Frédéric Granotier, Président du Conseil d'administration de Lucibel, reste directement en charge de certaines fonctions, notamment des sujets de financement et de communication, et du pilotage de l'Innovation. Il reste par ailleurs, en direct et par l'intermédiaire de sa société holding Etoile Finance, un actionnaire majeur de Lucibel, avec plus de 11% du capital.

Yves-Henry Brepson pourra s'appuyer sur une équipe de management solide et expérimentée, pour piloter les sujets relatifs à la stratégie, au développement commercial et aux opérations.

A l'occasion de cette nomination, Frédéric Granotier a déclaré : « Je me réjouis qu'Yves-Henry ait accepté cet élargissement de son périmètre de responsabilités et je l'en remercie. Après avoir co-piloté à mes côtés depuis trois ans les principaux sujets opérationnels, il va maintenant pouvoir mettre son énergie et son expérience commerciale au service de Lucibel afin de relancer la dynamique commerciale post crise sanitaire ».

A propos de Lucibel

Fondé en 2008, Lucibel conçoit et fabrique en France des produits et solutions d'éclairage de nouvelle génération issus de la technologie LED. Le groupe est pionnier dans les nouvelles applications permises par la LED au-delà de l'éclairage, telles que l'accès à internet par la lumière (technologie LiFi développée en partenariat avec pureLiFi), Cronos (luminaire qui restitue en intérieur les bienfaits de la lumière naturelle) ou encore Line 5, une gamme de produits cosmétiques utilisant la technologie LED.

www.lucibel.io

