LUCIBEL : Lucibel.le Paris ouvre un Beauty Light Bar au coeur de Beaugrenelle, centre commercial emblématique de l'ouest parisien

Lucibel.le Paris, acteur de pointe des technologies de la lumière pour la beauté et le bien-être, annonce l'ouverture d'un Beauty Light Bar au sein du prestigieux centre commercial Beaugrenelle. Dans ce nouvel espace, qui sera accessible jusqu'à fin février 2025, sont mis en vente les derniers produits de la collection OVE.

Reconnu comme l'un des hauts lieux du shopping parisien, Beaugrenelle accueille chaque année plus de 10 millions de visiteurs au sein d'un espace commercial de 45 000 m².

Ce nouveau Beauty Light Bar témoigne de l'attractivité et de l'intérêt suscités par ces lieux spécialement conçus par Lucibel.le Paris pour conjuguer shopping et soin. Les visiteurs pourront ainsi y découvrir et expérimenter les produits phares de la gamme OVE, tout en bénéficiant de l'expérience « 12 Minutes to Glow » prisée des clientèles à hautes exigences.

Frédéric Granotier, président fondateur et directeur général de Lucibel, a commenté : « L'ouverture de ce Beauty Light Bar au sein de Beaugrenelle, centre commercial iconique de l'ouest parisien, est pour nous une véritable fierté. Avec ce nouvel espace, nous poursuivons notre ambition de faire découvrir nos produits à travers des expériences immersives proposées dans des cadres d'exception. »

Ce partenariat commercial s'inscrit dans une dynamique d'expansion que Lucibel.le Paris déploie depuis deux ans en multipliant les points de vente dans des lieux stratégiques à forte visibilité et à la clientèle internationale.

A propos de LUCIBEL

Fondée en 2009 par Frédéric Granotier, LUCIBEL est une société française spécialisée dans les technologies de la lumière. L'entreprise conçoit, développe et fabrique des applications et dispositifs lumineux à destination des mondes du luxe, de l'art et du beau. L'expertise du Groupe se déploie sur deux verticales d'excellence : la lumière scénographique, au service d'expériences distinctives, et la lumière cosmétique, au service de la beauté et du bien-être. Entreprise d'innovation, LUCIBEL dédie environ 20% de ses effectifs à la Recherche & Développement. Basé au Houlme, dans la région de Rouen, le Groupe dispose également d'un site de production situé à Montreuil (Île-de-France).

