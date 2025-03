LUCIBEL : Lucibel.le Paris lance la première franchise de Beauty Light Bar, pour rendre la Beauty Tech premium accessible

À l'occasion de sa participation au Salon de la Franchise, qui se tiendra du samedi 15 au lundi 17 mars 2025 à Paris – Porte de Versailles, Lucibel.le Paris annonce le lancement de sa première offre de franchise Beauty Light Bar ® . Les boutiques franchisées proposeront une expérience distinctive en matière de soins cosmétiques avec les produits de la gamme OVE qui seront également vendus dans ces espaces. Cette initiative vise à démocratiser l'accès à la Beauty Tech premium et made in France .

Lucibel.le Paris n'en est pas à son coup d'essai. Depuis deux ans, ses Beauty Light Bars ont été testés avec succès dans des grands magasins emblématiques qui ont plébiscité le concept, tels que les Galeries Lafayette Haussmann à Paris, ou les spas de luxe, comme le Spa Dior du Plaza Athénée. Ces Beauty Light Bars ont su séduire une clientèle exigeante, en quête de résultats visibles immédiatement.

Face à ce succès, Lucibel.le Paris a décidé d'ouvrir l'accès à son concept via un modèle de franchise. Cette initiative répond à une double dynamique : du côté des professionnels de la beauté, il existe une demande croissante pour des solutions technologiques de pointe tandis que du côté des consommateurs, les attentes évoluent vers des soins non invasifs, basés sur la recherche médicale, à l'efficacité immédiate et adaptés à toutes les peaux.

Ce modèle clé en main permet aux franchisés de bénéficier d'une marque déjà implantée dans l'univers du luxe et d'un accompagnement personnalisé par des experts en cosmétique par la lumière.

Au cœur de cette nouvelle offre, on retrouve la gamme OVE, qui s'affirme aujourd'hui comme la référence en matière de Beauty Tech par la lumière. En 2024, cette gamme a été enrichie avec des dispositifs comme le OVE Body Light, conçu pour le traitement ciblé de la peau et de la silhouette, et le Hair OVE Light, une innovation dédiée à la régénération capillaire. Ces nouveaux équipements seront commercialisés dans les boutiques franchisées et s'intègreront dans des protocoles de soin proposés par ces Beauty Light Bars .

Frédéric Granotier, Président-fondateur du groupe Lucibel, commente : « J'encourage tous les entrepreneurs et porteurs de projets qui envisagent de se lancer dans l'ouverture de points de vente franchisés à venir échanger avec nous sur le stand Lucibel.le Paris au salon de la Franchise. Nous serons heureux de leur faire découvrir la technologie de pointe Lucibel.le Paris plébiscitée chaque jour par un nombre croissant de clients dans ce monde de la cosmétique bouleversé par l'irruption des technologies de la lumière dans les protocoles de soin. Notre ambition est de concrétiser plusieurs ouvertures de boutiques franchisées avant fin 2025 . »

Les équipes de Lucibel.le Paris seront présentes au Salon de la Franchise, stand W87, pour rencontrer les futurs franchisés et présenter en détail l'accompagnement proposé, les conditions d'adhésion ainsi que les perspectives de développement de ce réseau unique en son genre.

A propos de LUCIBEL

Fondée en 2009 par Frédéric Granotier, LUCIBEL est une société française spécialisée dans les technologies de la lumière. L'entreprise conçoit, développe et fabrique des applications et dispositifs lumineux à destination des mondes du luxe, de l'art et du beau. L'expertise du Groupe se déploie sur deux verticales d'excellence : la lumière scénographique, au service d'expériences distinctives, et la lumière cosmétique, au service de la beauté et du bien-être. Basé au Houlme, dans la région de Rouen, le Groupe dispose également d'un site de production situé à Montreuil (Île-de-France).

www.lucibel.com

www.lucibelleparis.com

Lucibel est cotée sur Euronext Growth Paris / Mnémo : ALUCI / Code ISIN : FR0011884378

Lucibel est éligible au PEA, PEA PME et FCPI

Contact Lucibel - Relations actionnaires

Séverine Jacquet – Directrice financière

severine.jacquet@lucibel.com / +33 (0)1 80 03 16 70

Contact presse

Florian Langlais

florian.langlais@orson.ai /+33 (0)6 38 44 72 20