LUCIBEL : LUCIBEL ANNONCE UN PARTENARIAT AVEC L'HÔTEL CONSTANCE PRINCE MAURICE

Dans le cadre de la stratégie de commercialisation de son masque de beauté OVE à l'international, Lucibelle Paris, filiale cosmétique du groupe Lucibel, annonce avoir signé un partenariat avec l'hôtel Constance Prince Maurice.

Les clients de cet hôtel de luxe situé sur l'Ile Maurice pourront ainsi bénéficier des protocoles de soins cosmétiques s'appuyant sur la photobiomodulation par lumière LED rouge permis par le masque de beauté OVE.

Pour les peaux jeunes, ce masque offre une efficacité immédiate sur la qualité et les imperfections (réduction du diamètre des pores, rééquilibrage du sébum et luminosité du teint).

Pour les peaux plus matures, il permet une action anti-âge, qui se renforce au fil des séances (lissage des rides, élasticité, densité des volumes).

Au-delà du partenariat avec DIOR annoncé le 22 juillet dernier par lequel DIOR va déployer en janvier 2023, dans une trentaine de pays, son masque de beauté OVE, Lucibel souhaite renforcer sa présence à l'international dans les lieux les plus prestigieux au monde, comme l'illustre la signature du partenariat avec l'hôtel Constance Prince Maurice.

A l'issue de cette signature, Frédéric Granotier, Président fondateur de Lucibel a déclaré : « Le choix du masque de beauté OVE par cet hôtel de luxe qui figure parmi les plus prestigieux de l'Ile Maurice est une reconnaissance supplémentaire du caractère exceptionnel de notre masque de beauté OVE : exceptionnel tant par son esthétique, qui en fait une véritable œuvre d'art , que par ses performances inégalées au niveau mondial. »

A propos du masque de beauté OVE

En juin 2021, Lucibelle Paris, a mis sur le marché ce masque de beauté au design contemporain signé Olivier Lapidus et intégrant les dernières innovations technologiques développées par le groupe Lucibel.

OVE répond à une stratégie ambitieuse : proposer une expérience encore plus simple et plus performante pour des effets visibles et durables sur la peau, grâce à la photobiomodulation par lumière LED, technologie qui permet de stimuler la production de collagène, protéine responsable de la fermeté et de l'élasticité des tissus de la peau.

Avec des intensités lumineuses spécifiques et adaptées aux différentes zones du visage, le masque OVE permet de cibler de manière précise les zones à traiter, renforçant ainsi son efficacité. Grâce à un design épuré et une ergonomie optimum, le masque OVE devient l'accessoire indispensable au service de la beauté, en seulement 2 séances de 12 minutes par semaine.

Pour plus d'informations : www.lucibelleparis.com

Pour mémoire, le masque de beauté OVE et les autres produits de la gamme cosmétique Lucibelle Paris sont proposés avec une remise tarifaire de 25% aux membres du Club Actionnaires Lucibel.

Pour plus d'informations : actionnaires@lucibel.com

A propos de Lucibel

Fondée par Frédéric Granotier, LUCIBEL est une société française experte en technologie LED, présente dans l'éclairage à destination des professionnels (notamment dans l'éclairage muséographique à travers sa filiale Procédés Hallier) et dans les nouvelles applications permises par la LED au-delà de l'éclairage.

Le groupe LUCIBEL est notamment pionnier dans les domaines de la cosmétique et du bien-être par la lumière LED et de l'accès à internet par la lumière (LiFi).

LUCIBEL conçoit et fabrique ses produits en France et collabore étroitement avec des médecins mondialement reconnus pour leur expertise sur l'impact de la lumière sur la peau ou sur le rythme circadien.

www.lucibel.io www.lucibelleparis.com www.procedeshallier.fr

Lucibel est cotée sur Euronext Growth Paris / Mnémo : ALUCI / Code ISIN: FR0011884378

Lucibel est éligible au PEA, PEA PME et FCPI

Contact Lucibel Relations actionnaires

Séverine Jacquet – Directrice financière

severine.jacquet@lucibel.com / +33 (0)1 80 03 16 70

COMMUNIQUE DU GROUPE CONSTANCE HOTELS & RESORTS - Octobre 2022

BEAUTE & BIEN-ETRE

LE CONSTANCE PRINCE MAURICE SIGNE UN PARTENARIAT

DE MARQUE AVEC LUCIBEL.LE PARIS!

Proposer des produits et technologies cosmétiques innovants, efficaces et de haute qualité, telle est l'une des ambitions du Constance Prince Maurice et du Constance Spa. Le mercredi 5 octobre, Constance Prince Maurice a officiellement annoncé, lors d'un cocktail dans sa villa princière, un partenariat de marque avec Lucibel.le Paris pour le masque de beauté OVE. Ce masque est proposé aux clients qui peuvent désormais faire l'expérience de ce produit phare et unique au Constance Spa.

« Nous sommes ravis de proposer cette nouvelle technologie à nos clients », a confié Christophe Plantier, le Directeur du Constance Prince Maurice. « Lucibel.le Paris est une marque qu'on ne présente plus. C'est assurément un partenariat de valeur pour notre établissement. Je suis convaincu que nos clients seront ravis de pouvoir faire l'expérience de cette technologie innovante et d'en découvrir les incroyables bienfaits surtout que c'est le dernier masque de la gamme et le plus puissant de sa génération ».

Le masque de beauté OVE aide à lutter contre les effets du vieillissement et favorise la régénération cellulaire pour une peau éclatante de beauté grâce à la lumière LED rouge. Cette dernière est connue pour réduire la profondeur des rides, améliorer la fermeté et l'élasticité de la peau, unifier le teint, réduire le diamètre des pores, lisser la peau et réguler l'excès de sébum.

Lucibel.le Paris, filiale du groupe Lucibel, est le leader de la photobiomodulation par lumière LED.

Fruit d'une collaboration originale avec le créateur de mode et designer Olivier Lapidus, le masque de beauté OVE permet de sublimer la peau selon le principe de la photobiomodulation LED, une technologie innovante à l'efficacité prouvée.

« Nous sommes très heureux que le masque de beauté OVE ait trouvé son double écrin : Le Constance Prince Maurice et le savoir-faire de son personnel. Les clients auront ainsi la certitude de vivre une expérience hors du commun et si j'osais, hors du temps ! » déclare Delphine de Conto, Directrice Commerciale de la marque pour l'Océan Indien.

Toute l'équipe du Constance Spa, là où le bien-être prévaut, prend un soin particulier à identifier les objectifs et les préférences du client pour une détente complète, profonde et régénératrice. Elle donne rendez-vous à ses clients pour leur faire découvrir le masque de beauté OVE et leur expliquer son utilisation et ses bénéfices.

Conçu pour la tranquillité entre lagon et mer.

Le Constance Prince Maurice situé sur la côte Nord-Est de l'île Maurice, est membre du groupe Leading Hotels of the World a été conçu en harmonie avec la nature, entre jardins tropicaux, lagon de mangrove et mer.

L'hébergement comprend 64 Suites Juniors, 12 Suites familiales (86 m 2 ), 3 Villas Lagoon sur pilotis (130 m 2 ), 9 Villas en bord de mer avec piscines privées et une Villa princière de 350 m 2 . Le Constance Hotels and Resorts est un spécialiste de l'Océan Indien offrant à ses clients des expériences uniques, avec la pêche à la mouche dans la mangrove du lagon privé et l'accès aux deux parcours de golf de championnat de 18 trous des hôtels Constance, Legend et Links. Les activités de loisirs comprennent le Spa Constance, une piscine à débordement, des courts de tennis et de kite surf. Trois restaurants et quatre bars avec la particularité d'être flottants et une cave de renom.

Pour plus de détails : http://www.constancehotels.com

