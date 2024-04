Lucibel : hausse de sa marge brute en 2023

(AOF) - Sur l'exercice 2023, le chiffre d'affaires consolidé du groupe Lucibel est en augmentation de 10,5% par rapport à celui de 2022. Il ressort à 9,03 millions d'euros. L'évolution du taux de marge brute entre 2022 et 2023, qui passe de 51,5% à 64,4%, s'explique par le recentrage du groupe sur ses activités à plus forte valeur ajoutée. La croissance du chiffre d'affaires, combinée à la nette amélioration du taux de marge brute permet au groupe de dégager en 2023 une marge brute de 5,81 millions d'euros contre 4,21 millions d'euros, soit une progression en valeur de 38%.

Grâce au recentrage de ses activités engagé en 2022, le groupe Lucibel dégage un excédent brut d'exploitation de 516 000 euros et atteint un résultat d'exploitation positif sur 2023, de 134 000 euros contre une perte d'exploitation de 2,55 millions d'euros en 2022, soulignant ainsi la pertinence de sa réorientation stratégique.

Le résultat net s'établit à 73 000 euros contre une perte de 2,28 millions d'euros en 2022. Le groupe atteint ainsi la profitabilité sur l'exercice 2023.

Au cours des 18 derniers mois, le groupe s'est engagé dans une trajectoire de désendettement accélérée. Sa dette nette est ainsi passée de 5,17 millions d'euros au 30 juin 2022 à 3,12 millions d'euros au 31 décembre 2023 avec un taux moyen pondéré des emprunts de 0,7%.

Désormais concentré sur ses deux verticales d'excellence et doté d'une structure consolidée par les résultats de l'année 2023, le groupe entend construire une trajectoire de croissance durable.

Lucibel s'attend à une hausse de l'activité en 2024, portée par deux dynamiques complémentaires : le lancement de nouveaux produits disruptifs, au croisement des recherches technologique, ingénieriale et médicale, ainsi que le déploiement d'une stratégie commerciale plus agressive, qui doivent permettre de déployer ces innovations à plus grande échelle.

Avec la commercialisation à venir des nouveaux produits et l'accroissement du déploiement international prévu, une hausse conséquente du chiffre d'affaires est attendue au second semestre 2024.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Biens d'équipement

Plan d'investissement dans le ferroviaire

L'industrie ferroviaire française se situe à la seconde place en Europe et à la troisième place sur le plan mondial. Cette industrie affiche une balance commerciale excédentaire, qui génère plus de 100.000 emplois en France. L'annonce du plan d'avenir pour les transports ferroviaires français prévoit notamment la régénération et la modernisation du réseau, dont l'âge moyen est de 30 ans sur notre territoire. Cet âge est bien supérieur à celui de pays comme l'Allemagne (17 ans) et la Suisse, (15 ans). Un investissement annuel passant de 2,8 milliards d'euros, à près de 4 milliards d'euros doit permettre de maintenir en bon état tout le réseau.