LUCIBEL : Chiffre d'affaires annuel 2025

Chiffre d'affaires annuel 2025 : 5,6 M€, en baisse de 12 % par rapport à 2024

Activité marquée par la finalisation de la restructuration du modèle opérationnel

Données en K€ non auditées 2025 2024 Variation

(K€) Variation

(%) Chiffre d'affaires 5 563 6 329 (772) -12%

Le chiffre d'affaires du Groupe Lucibel enregistre pour l'exercice 2025 une baisse de 12 % par rapport à 2024. Cette évolution reflète des dynamiques contrastées selon les activités du Groupe.

Les évolutions des deux verticales sont les suivantes :

La verticale Lumière scénographique a vu son périmètre évoluer en 2025, à la suite de la restructuration industrielle parachevée dans l'année, avec le regroupement des sites de production de l'activité éclairage à Montreuil. Dans ce cadre, Lucibel Pro est désormais intégré au périmètre de cette verticale, aux côtés de Procédés Hallier et de Projets Spéciaux . L'ensemble ainsi constitué représente près de 76 % du chiffre d'affaires du Groupe sur l'exercice.

Procédés Hallier enregistre une baisse de 24 % de son chiffre d'affaires en 2025, en raison de difficultés opérationnelles conjoncturelles.

Lucibel Pro enregistre une baisse de 11 % de son chiffre d'affaires en 2025. Cette évolution reflète les ajustements opérationnels intervenus à la suite de la restructuration, désormais stabilisée, avec une logistique consolidée et une structure de coûts allégée.

La Business Unit Projets spéciaux enregistre une progression de près de 250 % de son chiffre d'affaires, démontrant ainsi la capacité du Groupe à remporter des projets à forte valeur ajoutée grâce à sa forte expertise technique.

Sur la verticale Lumière cosmétique, Lucibel.le Paris enregistre une diminution de 27 % de son chiffre d'affaires. Dans un contexte de concurrence accrue sur le segment de la cosmétique par la lumière, l'activité BtoC a connu un ralentissement amplifié par les difficultés opérationnelles rencontrées avec le sous-traitant en charge de la fabrication des dispositifs commercialisés par Lucibelle Paris.

Perspectives 2026

Après deux ans de restructuration profonde, Lucibel a sollicité en début d'année les juridictions compétentes en Normandie afin d'obtenir la continuation de ses activités dans le cadre d'un redressement judiciaire. Cette démarche, formalisée par la décision du Tribunal des activités économiques de Rouen du 13 janvier 2026, ouvre une période d'observation de six mois durant laquelle l'activité se poursuit. Elle doit permettre au Groupe de bâtir une trajectoire de relance dans un cadre financier moins contraint.

Prochaines communications & événements à venir

30 avril 2026 après Bourse : publication des comptes annuels 2025

A propos de Lucibel

Fondée en 2009, LUCIBEL est une société française spécialisée dans les technologies de la lumière. L'entreprise conçoit, développe et fabrique des applications et dispositifs lumineux à destination des mondes du luxe, de l'art et du beau. L'expertise du Groupe se déploie sur deux verticales d'excellence : la lumière scénographique, au service d'expériences distinctives, et la lumière cosmétique, au service de la beauté et du bien-être. Entreprise d'innovation, LUCIBEL est basée au Houlme, dans la région de Rouen. Le Groupe dispose également d'un site de production situé à Montreuil (Ile-de-France).

www.lucibel.com

www.lucibelleparis.com

Lucibel est cotée sur Euronext Growth Paris / Mnémo : ALUCI / Code ISIN : FR0014013HG9

Lucibel est éligible au PEA, PEA PME et FCPI

Contact Lucibel Relations actionnaire s

Séverine Jacquet – Directrice financière

severine.jacquet@lucibel.com / +33 (0)1 80 03 16 70

Contact Presse

Florian Langlais

florian.langlais@orson.ai /+33 (0)6 38 44 72 20