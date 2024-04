Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lucibel: atteinte de la rentabilité en 2023, le titre grimpe information fournie par Cercle Finance • 15/04/2024 à 09:31









(CercleFinance.com) - Lucibel a déclaré lundi avoir atteint la rentabilité opérationnelle et dégagé un bénéfice net en 2023, une annonce qui faisait bondir son titre lundi dans les premiers échanges à la Bourse de Paris.



La société française, spécialisée dans les technologies de la lumière, a généré un excédent brut d'exploitation de 516.000 euros l'an dernier, à comparer avec une perte de près de 1,5 million d'euros en 2022.



Le groupe a par ailleurs enregistré un résultat d'exploitation positif de 134.000 euros, contre une perte d'exploitation de plus de 2,5 millions d'euros à l'issue de l'exercice précédent.



Cité dans un communiqué, Frédéric Granotier, le président fondateur et directeur général, évoque 'une année de concrétisation' ayant permis d'enclencher 'une dynamique de création de valeur'.



L'entreprise, qui fabrique des dispositifs lumineux notamment à destination des secteur du luxe et de l'art, affiche un bénéfice net de 73.000 euros, contre une perte de 2,3 millions, atteignant ainsi la profitabilité à tous les niveaux.



Si son chiffre d'affaires consolidé ressort en croissance de 10,5% à plus de neuf millions d'euros, son activité de lumière cosmétique, a signé une croissance de 149%, avec des ventes annuelles de plus de 2,2 millions.



S'agissant de ses perspectives pour 2024, Lucibel indique prévoir une nouvelle amélioration de sa rentabilité assortie d'une hausse du bénéfice net à la faveur du déploiement de nouveaux produits sur les segments à plus fortes marges.



Suite à cette publication, son action grimpait de presque 15% lundi matin sur Euronext Growth Paris après avoir bondi de plus de 22% en tout début de séance, entraînant un temps une réservation à la hausse du titre.



Ses gains depuis le début de l'année dépassent maintenant 26%.





Valeurs associées LUCIBEL Euronext Paris +7.61%