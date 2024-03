LUCIBEL : A l'occasion de son Innovation Day 2024, LUCIBEL dévoile une nouvelle collection de Beauty Devices à la croisée de la technologie et de la cosmétique.

LUCIBEL, acteur de pointe des technologies de la lumière, a dévoilé au public lors de son Innovation Day 2024 une série de produits innovants issus de ses dernières recherches technologiques et médicales. L'événement annuel, dont le but est de présenter en exclusivité les derniers Beauty Devices du Groupe, s'est déroulé au sein du prestigieux Appartement de la SAMARITAINE, qui accueille à l'accoutumée ses clients privilégiés.

Lors de cet événement, LUCIBEL a dévoilé des innovations majeures au sein de sa gamme OVE, axée sur la beauté et le bien-être par la photobiomodulation. Les dispositifs suivants, conçus avec ses médecins partenaires, ont été présentés :

OVE PRO CELL REGEN

Cette nouvelle offre destinée aux professionnels intègre un protocole de photobiomodulation exclusif à LUCIBEL, basé sur une combinaison novatrice de niveaux de puissance et de longueurs d'onde pour une efficacité accrue. Les résultats de l'évaluation clinique, annoncés par voie de communiqué de presse le 29 février 2024, confirment l'efficacité remarquable de ce protocole. Celui-ci améliore significativement l'apparence de la peau, en réduisant les rides et en augmentant l'uniformité et la fermeté de la peau, avec des performances exceptionnelles, y compris sur les peaux mates et foncées. Ce protocole souligne l'engagement de LUCIBEL envers une approche inclusive de la beauté.

OVE BODY LIGHT

Fruit de trois années de recherche et développement, ce dispositif flexible épouse les contours du corps pour une action ciblée sur la régénération cellulaire. Il est particulièrement efficace contre les vergetures et la cellulite, réduisant l'apparence de la "peau d'orange". Une étude clinique menée par le laboratoire GREDECO révèle une diminution significative de la cellulite de 13,6% sur les cuisses et de 30,9% du volume des capitons après 28 jours d'utilisation. L'innovation technologique repose sur l'intégration d'une lumière puissante dans un matériau composite flexible, tout en optimisant la dissipation thermique, rendant l'utilisation du OVE BODY LIGHT très confortable.

HAIR OVE LIGHT

Une nouvelle collaboration entre Olivier Lapidus et LUCIBEL a donné naissance à un dispositif révolutionnaire : un casque capillaire s'appuyant sur le principe de la photobiomodulation. Cette innovation représente une avancée majeure dans le traitement des problématiques capillaires, en offrant une amélioration notable de la qualité et de la croissance du cheveu, et en améliorant sa brillance et sa texture. L'intégration d'un mapping spécifique au cuir chevelu, breveté par LUCIBEL, permet de cibler de manière précise les zones affectées par la perte de cheveux, assurant une approche personnalisée et efficace du traitement capillaire.

Les résultats de l'étude clinique menée par l'équipe du laboratoire GREDECO sont remarquables. Ils révèlent une amélioration progressive et significative de la qualité des cheveux, avec une augmentation du score global de qualité de 28,3% après un mois d'utilisation, et de 76,1% après trois mois. Ces résultats font également apparaître une augmentation de la brillance de 26,9% après un mois et de l'épaisseur capillaire de 35,1% après trois mois d'utilisation, attestant de l'efficacité du casque dans la revitalisation complète de la chevelure.

Cette percée technologique établit un nouveau standard dans le domaine des soins capillaires.

Ces avancées témoignent de l'expertise de pointe de LUCIBEL dans le domaine de la photobiomodulation et renforcent sa position de leader dans l'offre de solutions cosmétiques innovantes et inclusives.

L'ensemble des Beauty Devices a été introduit par quatre keynotes thématiques portées par les équipes du Groupe.

Frédéric GRANOTIER, président fondateur et directeur général de LUCIBEL, a rappelé l'orientation pionnière de l'entreprise ancrée dans l'utilisation de la lumière LED depuis quinze ans : « Depuis plus d'une décennie, LUCIBEL anticipe que le futur de la cosmétique sera intimement lié à la lumière. Cette vision précoce nous confère aujourd'hui une avance notable sur nos concurrents. Notre approche transcende l'utilisation traditionnelle des produits cosmétiques pour embrasser une expérience de beauté globale et rituelle, ciblant le bien-être intégral du corps et de l'esprit. En combinant notre expertise médicale et technologique, nous avons développé des dispositifs inclusifs et non invasifs qui incarnent cette vision holistique. »

Michèle PELLETIER, dermatologue, experte en photobiomodulation et fondatrice de la LED ACADEMY, médecin conseil de LUCIBEL, a souligné les progrès significatifs soutenant le développement des produits : « Grâce aux percées en biologie moléculaire, la technologie de photobiomodulation de LUCIBEL s'étend à présent à une gamme d'applications plus large. Les études cliniques valident l'amélioration significative apportée par les protocoles innovants de LUCIBEL, qui permettent une nette réduction du stress oxydatif avec un impact direct sur les radicaux libres et mettent en évidence un effet anti-inflammatoire notable. Ces avancées, appuyées par la recherche médicale de pointe, confirment l'avenir très prometteur de la cosmétique par la lumière. »

François DUFOREZ, spécialiste du sommeil, fondateur de l'EUROPEAN SLEEP CENTER, médecin conseil de LUCIBEL, a expliqué l'influence bénéfique de la lumière sur le bien-être : « L'approche holistique de LUCIBEL, centrée autour du bien-être, a su intégrer la lumière dans son rôle crucial de régulateur de l'horloge biologique. Les éclairages circadiens de LUCIBEL permettent ainsi, selon les besoins de chacun, une action énergisante sur le corps ou au contraire relaxante, et à travers cela une meilleure qualité de sommeil, facteur majeur de beauté et de bien-être. »

Thibaut DAVID, directeur de la R&D de LUCIBEL, a partagé la philosophie du Groupe en matière de création de produits : « La conception de nos dispositifs allie une esthétique sobre et élégante à des fonctionnalités maximisant les bénéfices de la lumière. L'efficacité de nos innovations réside dans notre expertise incontestable de la lumière LED et de son intégration, nourrie par de nombreux retours utilisateurs depuis plus de 10 ans. Nos équipes sont focalisées d'une part sur l'efficacité du produit sur la zone ciblée, et d'autre part, sur l'ergonomie de l'utilisation, pour qu'un soin avec nos produits reste une expérience sans égale. »

Dans un contexte où le désir pour une beauté naturelle et authentique est plus prononcé que jamais, LUCIBEL s'impose comme le précurseur de la cosmétique par la lumière. L'entreprise allie avec brio technologie de pointe et expertise médicale pour redéfinir les standards de la beauté et du bien-être contemporains, répondant ainsi pleinement aux attentes actuelles des consommateurs.

Produits Prix Dates de lancement programmées OVE PRO CELL REGEN A partir de 9 290 € HT Avril 2024 OVE BODY LIGHT A partir de 790 € TTC Mai 2024 HAIR OVE LIGHT A partir de 990 € TTC Juin 2024

Fondée en 2009 par Frédéric Granotier, LUCIBEL est une société française spécialisée dans les technologies de la lumière. L'entreprise conçoit, développe et produit des applications et dispositifs lumineux à destination des mondes du luxe, de l'art et du beau. L'expertise du Groupe se déploie sur deux verticales d'excellence : la lumière scénographique, au service d'expériences distinctives, et la lumière cosmétique, au service de la beauté et du bien-être. Entreprise d'innovation, LUCIBEL dédie environ 20% de ses effectifs à la Recherche & Développement. Basé à Barentin, dans la région de Rouen, le Groupe dispose de deux sites de production, tous deux situés en France.

