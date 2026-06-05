Luca Cetrano nommé chief investment officer de Generali

Generali annonce la nomination de Luca Cetrano au poste de chief investment officer, avec effet au 1er juin, sous l'autorité directe de Marco Sesana, general manager du groupe d'assurances italien.

Dans ses nouvelles fonctions, il sera responsable de l'orientation, de la coordination et du suivi de l'ensemble des activités d'investissement pour les portefeuilles d'assurance.

Luca Cetrano a rejoint Generali Investments en 2012, où il a occupé différents postes avec des responsabilités croissantes. En 2021, il est devenu head of portfolio construction and tactical asset allocation chez Generali.

Plus récemment, son périmètre de responsabilités a été étendu à la strategic asset allocation ainsi qu'au portefeuille d'investissement de la holding du groupe.