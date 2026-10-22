LSEG va racheter Octus pour $3,5 mds afin de renforcer l'analyse de données

London Stock Exchange Group (LSEG) LSEG.L a annoncé jeudi avoir conclu un accord en vue d'acquérir la société de données financières Octus pour environ 3,54 milliards de dollars (3,15 milliards d'euros), le groupe cherchant à consolider sa position dominante dans le domaine des données et de l'analyse.

Il s'agirait pour l'opérateur de la Bourse de Londres de sa plus importante acquisition depuis celle de Refinitiv en 2019.

L'action LSEG gagne 3,5% vers 09h02 GMT à la suite de cette annonce, en plus d'un relèvement de ses prévisions.

Cette acquisition intervient alors que l’investisseur activiste Elliott fait pression sur LSEG, réclamant des changements dans son portefeuille, dans un contexte d'essor de l'intelligence artificielle (IA) dans le traitement des données financières.

Elliott, qui a révélé en février détenir une participation dans le groupe, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire concernant l’opération Octus. LSEG avait précédemment déclaré avoir eu "un dialogue constructif et fructueux avec Elliott".

COMPLÉMENTARITÉ

"La combinaison des données et des informations exclusives de pointe d’Octus avec les activités de données et d’analyse de LSEG crée une offre puissante pour nos clients et accélère encore notre croissance", a déclaré David Schwimmer, directeur général de LSEG, dans un communiqué après avoir conclu l’accord avec la société de capital-investissement Permira.

Octus emploie des journalistes, des analystes et des experts juridiques afin de fournir aux banques et aux investisseurs des informations sur les marchés du crédit, en mettant l’accent sur les entreprises en difficulté financière.

LSEG a indiqué que la gamme de produits et la couverture client d’Octus "complètent parfaitement" ses produits existants dans le domaine des titres à revenu fixe, ce qui lui permettra d’étendre ses services sur ce marché.

La société a massivement investi dans son activité d’analyse et s’est associée à des entreprises spécialisées dans l’IA, notamment OpenAI et Anthropic, afin de déployer des outils d’IA et d’accorder des licences d’exploitation de ses données propriétaires.

En 2019, LSEG a conclu un accord pour racheter Refinitiv pour 27 milliards de dollars à Thomson Reuters TRI.TO , la société mère de Reuters, afin de devenir un acteur majeur non seulement dans la création, mais aussi dans la distribution de données de marché.

SOUS PRESSION

L'action LSEG est restée globalement stable cette année et se situe à environ 26% en dessous de son plus haut niveau atteint en février 2025, les craintes que l'IA ne perturbe son activité de données financières et ne réduise ses marges pesant sur le titre.

L'opérateur de la Bourse de Londres a toutefois relevé jeudi ses prévisions de chiffre d’affaires pour 2026 et prévoit une croissance d’au moins 8% de son résultat total organique, hors recouvrements et à taux de change constants, après avoir dépassé les attentes des analystes pour le troisième trimestre.

Le titre avait chuté en début de mois après que LSEG eut confirmé des discussions concernant Octus, mais les analystes de Citi ont déclaré jeudi que cette opération reposait sur des arguments solides et des fondamentaux financiers favorables.

L’acquisition d’Octus sera financée par un emprunt externe, a précisé LSEG. La société a également indiqué que cette acquisition devrait avoir un impact neutre sur le résultat ajusté au cours de la première année complète suivant sa finalisation, puis contribuer à la croissance des bénéfices par la suite.

LSEG est le plus gros client de Reuters, qui fournit des informations pour sa plateforme d’actualités et de données Workspace ainsi que pour d’autres produits.

(Rédigé par Pushkala Aripaka à Bangalore, Samuel Indyk et Muvija M à Londres ; version française Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)