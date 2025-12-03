 Aller au contenu principal
LSEG s'associe à OpenAI pour intégrer ChatGPT aux données financières
information fournie par Reuters 03/12/2025 à 14:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

LSEG LSEG.L a annoncé mercredi une nouvelle collaboration avec OpenAI, dans le cadre de laquelle l'opérateur de la Bourse de Londres intégrera ses données financières et analytiques dans ChatGPT, et mettra l'outil d'entreprise d'OpenAI à la disposition de ses employés.

Reuters fournit des informations sur le produit Workspace de LSEG.

