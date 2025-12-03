LSEG s'associe à OpenAI pour intégrer ChatGPT aux données financières

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

LSEG LSEG.L a annoncé mercredi une nouvelle collaboration avec OpenAI, dans le cadre de laquelle l'opérateur de la Bourse de Londres intégrera ses données financières et analytiques dans ChatGPT, et mettra l'outil d'entreprise d'OpenAI à la disposition de ses employés.

Reuters fournit des informations sur le produit Workspace de LSEG.