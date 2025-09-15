LSEG déploie une plateforme basée sur la blockchain pour les fonds privés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le London Stock Exchange Group
LSEG.L a déclaré lundi que il a effectué sa première transaction sur une plateforme d'infrastructure basée sur la blockchain qu'il a lancée pour les fonds privés, alors que le groupe de données et d'analyse élargit ses offres.
La plateforme d'infrastructure des marchés numériques, développée en partenariat avec Microsoft MSFT.O , facilitera les transactions de bout en bout, - de l'émission au règlement des actifs post-négociation et au service.
Les fonds privés utiliseront d'abord la plateforme, qui sera ensuite étendue à d'autres actifs, a déclaré le LSEG.
Reuters fournit des informations à l'Workspace, le terminal d'informations et de données phare de LSEG.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer