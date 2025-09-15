 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 920,00
+1,21%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

LSEG déploie une plateforme basée sur la blockchain pour les fonds privés
information fournie par Reuters 15/09/2025 à 10:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le London Stock Exchange Group

LSEG.L a déclaré lundi que il a effectué sa première transaction sur une plateforme d'infrastructure basée sur la blockchain qu'il a lancée pour les fonds privés, alors que le groupe de données et d'analyse élargit ses offres.

La plateforme d'infrastructure des marchés numériques, développée en partenariat avec Microsoft MSFT.O , facilitera les transactions de bout en bout, - de l'émission au règlement des actifs post-négociation et au service.

Les fonds privés utiliseront d'abord la plateforme, qui sera ensuite étendue à d'autres actifs, a déclaré le LSEG.

Reuters fournit des informations à l'Workspace, le terminal d'informations et de données phare de LSEG.

Valeurs associées

LSE GROUP
3 625,250 GBX LSE -58,19%
MICROSOFT
509,9000 USD NASDAQ +1,77%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank