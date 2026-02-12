 Aller au contenu principal
LSEG construit une plateforme de règlement numérique adaptée à la blockchain
information fournie par Reuters 12/02/2026 à 13:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur le dépositaire et la performance des actions de la société)

LSEG LSEG.L a déclaré jeudi qu'il prévoyait de construire unservice de règlement sur la chaîne pour les investisseurs institutionnels appelé LSEG Digital Securities Depository, qui connectera les marchés de titres traditionnels et numériques.

Cela permettra les transactions et le règlement d'obligations, d'actions et d'actifs du marché privé tokenisés à travers de multiples réseaux blockchain, tout en restant interopérable avec les plateformes de règlement existantes, a déclaré l'opérateur de la Bourse de Londres.

Cette décision intervient alors que LSEG subit des pressions pour améliorer ses performances de la part de l'investisseur activiste Elliott Management, qui a accumulé une participation dans la société et fait pression pour des changements, après que les actions de la société ont chuté de plus de 35 % au cours de l'année écoulée.

Ses actions, qui ont été mises sous pression dans le cadre d'un vaste effondrement des valeurs logicielles mondiales en raison des préoccupations liées à l'IA , étaient en hausse de 0,9 % jeudi.

LSEG, qui exploite une plateforme basée sur la blockchain pour les fonds privés alimentée par Microsoft Azure, a déclaré que le premier produit livrable dans le cadre du système est prévu pour 2026, sous réserve de l'approbation réglementaire.

La société a déclaré qu'elle formera un groupe de partenaires stratégiques pour inclure les commentaires du marché dans la construction du dépositaire, visant à créer un écosystème dans lequel les participants peuvent facilement se déplacer entre les marchés numériques et traditionnels, à travers les fuseaux horaires et avec de multiples options de paiement.

"Alors que la tokenisation continue de mûrir, l'interopérabilité entre les infrastructures de marché traditionnelles et numériques sera essentielle", a déclaré Angus Fletcher, responsable mondial des solutions numériques chez State Street.

De grandes banques et institutions financières britanniques, dont Barclays BARC.L , Lloyds LLOY.L , NatWest Markets

NWG.L , Standard Chartered STAN.L et Brookfield BAM.N , ont salué la dernière initiative de LSEG.

Reuters fournit des informations sur le terminal Workspace de LSEG et d'autres produits.

Valeurs associées

BARCLAYS
478,375 GBX LSE +0,18%
LLOYDS BANKING G
104,275 GBX LSE +1,19%
LSE GROUP
3 625,250 GBX LSE -58,19%
NATWEST GRP
609,300 GBX LSE -0,21%
NATWEST GRP
4,957 GBX LSE -95,90%
STANDARD CHARTER
1 795,000 GBX LSE -1,07%
STATE STREET
131,540 USD NYSE 0,00%
