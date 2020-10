Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LSE s'apprête à approuver l'offre d'Euronext sur Borsa Italiana - sources Reuters • 08/10/2020 à 13:43









(Actualisé avec précisions, contexte, cours de Bourse) MILAN, 8 octobre (Reuters) - Le conseil d'administration de London Stock Exchange (LSE LSE.L s'apprête à approuver jeudi l'offre d'Euronext ENXT.PA sur la Bourse de Milan, a-t-on appris de trois sources proches du dossier. Selon l'une des sources, le conseil d'administration d'Euronext a approuvé l'opération mercredi. Une autre source a expliqué qu'une annonce officielle pourrait intervenir dès vendredi. Ni LSE ni Euronext n'ont souhaité faire de commentaire. LSE est entré à la mi-septembre en négociations exclusives pour céder Borsa Italiana, l'opérateur de la Bourse de Milan, à Euronext, dont l'offre s'appuie sur deux grands acteurs du monde des affaires en Italie, l'établissement public Cassa depositi e Prestiti (CDP) et à la banque Intesa Sanpaolo ISP.MI , qui entreront dans son capital. Avec Borsa Italiana, Euronext élargirait non seulement sa présence en Europe, où il possède déjà les Bourses de Paris, Amsterdam, Bruxelles, Dublin, Oslo et Lisbonne, mais aussi ses capacités en matière de trading obligataire, de compensation et de règlement des transactions. L'allemand Deutsche Börse DB&Gn.DE et le suisse SIX étaient aussi sur les rangs pour reprendre Borsa Italiana, mis en vente par LSE afin d'obtenir le feu vert des autorités européennes à l'acquisition de Refinitiv, fournisseur de données et d'analyses financières, pour 27 milliards de dollars. Ces différentes offres valorisaient Borsa Italiana entre 3,5 et 4,0 milliards d'euros, avaient indiqué plusieurs sources à Reuters. A la Bourse de Paris, l'action Euronext gagnait 1,26% à 103,9 euros en début d'après-midi tandis que le titre LSE progressait de 0,76% à la Bourse de Londres. (Valentina Za à Milan, Giselda Vagnoni à Rome, Pamela Barbaglia à Londres, Maya Nikolaeva à Paris, version française Jean-Stéphane Brosse et Blandine Hénault, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées INTESA SANPAOLO MIL +1.32% EURONEXT Euronext Paris +1.27% LSE GROUP LSE +0.77%