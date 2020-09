Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LSE privilégie Euronext pour Borsa Italiana Reuters • 18/09/2020 à 08:32









18 septembre (Reuters) - London Stock Exchange LSE.L est entré en négociations exclusives avec Euronext ENX.PA pour lui céder Borsa Italiana, l'opérateur de la Bourse de Milan, ont annoncé les deux groupes jeudi. Euronext, opérateur de la Bourse de Paris, est associé à l'établissement public italien Cassa depositi e Prestiti (CDP) et à la banque Intesa Sanpaolo ISP.MI pour ce projet. Si l'opération aboutit, la CDP et Intesa deviendraient actionnaires de référence d'Euronext. (Rédaction de Paris)

Valeurs associées INTESA SANPAOLO MIL -0.79% EURONEXT Euronext Paris +3.98% LSE GROUP LSE +0.57%