Lowe's supprime 600 postes de direction et de support pour se concentrer sur les employés des magasins

Lowe's LOW.N supprime environ 600 postes de direction et de support, représentant moins de 1% de l'effectif total du distributeur, pour se concentrer sur les employés des magasins, a déclaré un porte-parole de la société à Reuters vendredi.

"Cette mesure permet de mieux aligner nos ressources pour soutenir nos magasins et les associés qui servent les clients tous les jours", a déclaré le porte-parole, ajoutant que Lowe's s'engage à soutenir les employés licenciés avec une aide financière, le maintien des avantages sociaux pendant un certain temps et des ressources de transition de carrière.

L'entreprise rejoint d'autres grands détaillants américains qui ont récemment supprimé des emplois.

En début de semaine, le distributeur à grande surface Target

TGT.N a supprimé environ 500 emplois dans les bureaux et la chaîne d'approvisionnement pour consacrer l'argent à l'augmentation du nombre d'heures de travail des employés des magasins de première ligne, sous la direction du nouveau directeur général Michael Fiddelke, qui avait supprimé environ 1 800 postes au sein de l'entreprise en 2025 - dans le cadre du premier grand licenciement de l'entreprise en une dizaine d'années.

Home Depot HD.N , le rival de Lowe, a déclaré fin janvier que il supprimait 800 emplois dans son centre de soutien aux magasins d'Atlanta et a appelé ses employés à retourner au bureau cinq jours par semaine.