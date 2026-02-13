 Aller au contenu principal
Lowe's supprime 600 postes au sein de l'entreprise et dans les services de soutien, selon le WSJ
information fournie par Reuters 13/02/2026 à 22:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lowe's LOW.N supprime environ 600 postes de direction et de support, ce qui représente moins de 1 % de l'effectif total du distributeur basé en Caroline du Nord, a rapporté le Wall Street Journal vendredi.

Son homologue Home Depot HD.N a déclaré fin janvier qu'il supprimait 800 emplois liés au centre d'assistance de son magasin d'Atlanta et a demandé à ses employés de retourner au bureau cinq jours par semaine.

Lowe's n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

