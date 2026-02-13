Lowe's supprime 600 postes au sein de l'entreprise et dans les services de soutien, selon le WSJ

Lowe's LOW.N supprime environ 600 postes de direction et de support, ce qui représente moins de 1 % de l'effectif total du distributeur basé en Caroline du Nord, a rapporté le Wall Street Journal vendredi.

Son homologue Home Depot HD.N a déclaré fin janvier qu'il supprimait 800 emplois liés au centre d'assistance de son magasin d'Atlanta et a demandé à ses employés de retourner au bureau cinq jours par semaine.

Lowe's n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.