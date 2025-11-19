Lowe's relève son objectif annuel de ventes

(AOF) - Lowe's avance de 5% en avant-Bourse malgré la publication de ventes comparables en hausse de 0,4% au troisième trimestre, en-dessous des attentes (+1%). La chaîne de magasins de bricolage vise désormais des ventes annuelles à 86 milliards de dollars, alors qu'elle anticipait précédemment une fourchette de 84,5 à 85,5 milliards de dollars. Toutefois, le concurrent de Home Depot a réduit sa prévision de bpa annuel à environ 12,25 dollars, par rapport à son objectif précédent de 12,20 à 12,45 dollars.
