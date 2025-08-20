Lowe's rachète Foundation Building Materials pour 8,8 milliards de dollars afin de stimuler les activités des contracteurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Relèvement des prévisions de chiffre d'affaires annuel et dépassement des estimations de bénéfices pour le deuxième trimestre

L'acquisition de Foundation Building Materials devrait être finalisée au quatrième trimestre

Lowe's et Home Depot visent un marché de 250 milliards de dollars pour les constructeurs professionnels

(Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 4) par Savyata Mishra

Lowe's Cos LOW.N a déclaré mercredi qu'il avait accepté d'acheter le distributeur de produits de construction intérieure Foundation Building Materials pour près de 8,8 milliards de dollars, accélérant ainsi son expansion dans le secteur qui sert les entrepreneurs et les constructeurs.

Les actions de la chaîne de magasins de bricolage ont augmenté de 3 % en début de séance, la société ayant revu à la hausse ses prévisions de ventes annuelles et battu ses estimations de bénéfices pour le deuxième trimestre.

Lowe's et son rival Home Depot HD.N se tournent vers des accords pour renforcer leur présence sur le marché des constructeurs professionnels, évalué à 250 milliards de dollars, dans un contexte de faible demande dans la catégorie du bricolage. Les ventes de bricolage de Lowe's représentent environ 70 % de son chiffre d'affaires annuel.

"L'urgence des acquisitions sur le marché des distributeurs professionnels s'intensifie clairement, ce qui, selon nous, sera un point d'attention à mesure que la concurrence s'intensifie", a écrit Christopher Horvers, analyste chez J.P.Morgan, dans une note.

Lowe's a acquis Artisan Design pour 1,33 milliard de dollars en avril, tandis que Home Depot a décidé fin juin d'acheter le distributeur de produits de construction spécialisés GMS GMS.N pour environ 4,3 milliards de dollars.

La société californienne Foundation Building Materials fournit des produits de construction tels que des cloisons sèches, des ossatures métalliques, des plafonds, des portes et de la quincaillerie à environ 40 000 clients professionnels dans plus de 370 points de vente aux États-Unis et au Canada.

"La plateforme de distribution évolutive et multi-métiers de FBM et son leadership solide, combinés à notre récente acquisition d'ADG (Artisan Design), vont considérablement améliorer notre offre Pro", a déclaré Marvin Ellison, directeur général de Lowe's.

Un jour plus tôt, Home Depot a maintenu ses prévisions annuelles inchangées , misant sur la poursuite des dépenses pour des projets d'entretien de moindre envergure et sur la demande des entrepreneurs professionnels au cours du second semestre.

Lowe's prévoit de financer l'opération par une combinaison de dettes à court et à long terme. L'opération devrait être finalisée au quatrième trimestre 2025, sous réserve de certaines approbations réglementaires.

La société prévoit un chiffre d'affaires annuel total compris entre 84,5 et 85,5 milliards de dollars, contre 83,5 à 84,5 milliards de dollars précédemment.

Elle a gagné 4,33 dollars par action sur une base ajustée au cours du trimestre, dépassant les estimations de 4,24 dollars, selon les données compilées par LSEG.