Lowe's progresse après que Gordon Haskett a relevé son prix à "acheter" et augmenté ses prévisions

13 janvier - ** Les actions du distributeur de produits de rénovation Lowe's LOW.N ont augmenté d'environ 1 % à 274,10 $ avant le marché

** Le courtier Gordon Haskett augmente la note de "buy" à "hold", citant des signes d'amélioration graduelle

** La société devrait bénéficier de l'amélioration du marché de l'immobilier et de l'amélioration de la qualité de l'air

** La société devrait bénéficier d'un meilleur contexte immobilier et d'initiatives internes de productivité, notant que "le vent tourne et qu'il est temps pour l'acteur de briller" - courtage

** 23 des 36 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou "supérieure", 12 comme "conservée" et une comme "vendue"; leur prévision médiane est de 280 $ - données compilées par LSEG

** L'action a chuté d'environ 2 % en 2025