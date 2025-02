Lowe's prévoit un bénéfice modeste pour 2025 en raison de l'incertitude économique et de la prudence des consommateurs

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

Lowe's prévoit des ventes stables en 2025 et suit les perspectives de Home Depot

Bénéfice par action inférieur aux prévisions

La demande liée à la tempête entraîne une croissance surprise des ventes comparables

Les actions augmentent d'environ 3 % dans la matinée

Lowe's Cos LOW.N a fait écho à son rival Home Depot HD.N en prévoyant des ventes et des bénéfices annuels en demi-teinte mercredi, indiquant que le ralentissement du secteur de la rénovation pourrait persister en raison de la hausse des taux d'intérêt.

Les actions du distributeur basé à Mooresville, en Caroline du Nord, ont brièvement changé de cap après que les dirigeants de l'entreprise aient mis en garde contre un début d'année plus faible, la demande de la saison cruciale du printemps étant repoussée au deuxième trimestre. Les actions étaient en hausse d'environ 3 % pour la dernière fois.

Le secteur de l'amélioration de l'habitat a connu un fort ralentissement au cours des deux dernières années, les taux hypothécaires élevés, la hausse des prix de l'immobilier et les coûts de refinancement ayant étouffé la demande.

Les prévisions de Lowe's suivent les projections conservatrices de TJX Cos TJX.N , Walmart WMT.N et Home Depot ces derniers jours, ce qui, selon les analystes, estun signal pour garder les attentes intactes, étant donné le début de l'année.

"Il est clair que les équipes de direction s'adaptent à l'impact des tarifs douaniers et des taxes... mais l'impact le plus probable et le plus important est que les taux d'intérêt restent plus élevés plus longtemps que prévu en raison du ralentissement de la désinflation", a déclaré Brian Mulberry, gestionnaire de portefeuille client chez Zacks Investment Management.

La confiance des consommateurs américains s'est détériorée à son rythme le plus élevé en trois ans et demi en février, selon des données publiées mardi, les Américains s'inquiétant de plus en plus de l'impact économique potentiel des politiques du président Donald Trump.

Depuis son entrée en fonction en janvier, M. Trump a promis des réductions d'impôts ainsi que des droits de douane importants sur les importations et s'attaque à l'immigration illégale , ce qui pourrait aggraver la pénurie de main-d'œuvre qualifiée aux États-Unis.

Le distributeur a cité la pression à court terme sur les projets de bricolage tels que les revêtements de sol et la rénovation des cuisines et des salles de bain, qui représentent environ 70 % de son chiffre d'affaires annuel.

Malgré la diversification de leurs chaînes d'approvisionnement, les détaillants en rénovation sont exposés aux droits de douane sur les importations de bois d'œuvre et de produits métalliques en provenance du Canada. Les importations de quincaillerie, d'outils et d'autres produits durables tels que les appareils électroménagers et les produits liés à la maison en provenance de Chine les affectent également.

Lowe's a déclaré qu'elle s'approvisionnait à l'étranger pour 40 % de ses produits, y compris ses propres marques privées. Home Depot, qui achète environ la moitié de ses produits en dehors de l'Amérique du Nord, a déclaré un jour plus tôt qu'elle était bien placée pour gérer l'impact éventuel des droits de douane.

Les prévisions n'incluaient pas explicitement l'impact des droits de douane et les dirigeants de Lowe's ont déclaré lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats qu'ils étaient également attentifs à d'autres changements potentiels de politique.

"Nous sommes préparés à tout et à n'importe quoi", a déclaré Marvin Ellison, directeur général de Lowe's.

La société s'attend à ce que les ventes comparables pour l'ensemble de l'année 2025 soient stables ou en hausse de 1 % par rapport aux estimations des analystes qui tablaient sur une hausse de 1,13 %, selon les données compilées par LSEG.

Elle prévoit un bénéfice par action compris entre 12,15 et 12,40 dollars, contre une estimation des analystes de 12,49 dollars par action.

Lowe's a fait état d'une hausse de 0,2 % des ventes de magasins comparables pour le trimestre clos le 31 janvier, alors que les analystes tablaient en moyenne sur une baisse de 1,9 %. Cette hausse surprenante est due à la demande de bidons d'eau , de générateurs et de produits de nettoyage après les ouragans Helene et Milton de l'année dernière .

La société a gagné 1,93 $ par action sur une base ajustée, ce qui est supérieur à l'estimation de 1,84 $ de bénéfice.