Lowe's prévoit des ventes annuelles en baisse, car les clients reportent les travaux de rénovation coûteux

La société Lowe's Cos LOW.N a annoncé mercredi des ventes et des bénéfices annuels inférieurs aux estimations de Wall Street, alors que de plus en plus d'Américains reportent les rénovations coûteuses de leur maison et réduisent leurs dépenses de bricolage dans un contexte d'incertitude économique et de coûts d'emprunt élevés.

Les actions de la société, qui ont augmenté un jour plus tôt après les résultats positifs de son grand rival Home Depot

HD.N , étaient en baisse de 4% avant la cloche mercredi.

Lowe's s'attend à ce que les ventes comparables en 2026 soient stables ou en hausse de 2 %, ce qui est largement inférieur aux attentes moyennes des analystes qui tablaient sur une hausse de 2 %, selon les données compilées par LSEG.

Il prévoit un bénéfice ajusté par action compris entre 12,25 et 12,75 dollars, contre des attentes de 12,95 dollars.

Les ventes dans les magasins comparables du distributeur de produits de rénovation ont augmenté de 1,3 % au quatrième trimestre.