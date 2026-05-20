 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Lowe's maintient ses prévisions alors que les difficultés du marché immobilier américain persistent
information fournie par Reuters 20/05/2026 à 13:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des cours au paragraphe 3, ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 5 et de précisions au paragraphe 12, ajout d'un graphique)

Lowe's LOW.N a confirmé mercredi ses prévisions annuelles, rejoignant ainsi son grand rival Home Depot HD.N pour signaler un marché immobilier américain difficile, les ménages prudents reportant leurs projets de bricolage coûteux.

La confiance des consommateurs américains a chuté à un niveau historiquement bas début mai, tandis que le taux hypothécaire populaire a grimpé à 6,46 % le mois dernier, alors que la guerre en Iran a fait grimper les prix du pétrole et les rendements des bons du Trésor, accentuant la pression sur un marché immobilier déjà mis à rude épreuve par la hausse des prix des logements.

L'action Lowe's a reculé d'environ 2 % en pré-ouverture. Elle a perdu plus de 9 % depuis le début de l'année.

Avec un volume de transactions immobilières à des niveaux historiquement bas, les détaillants comme Lowe's perdent une source clé de la demande en rénovation, même si le maintien des prévisions témoigne de la confiance que la division Pro pourra compenser le ralentissement du bricolage, a déclaré Zak Stambor, analyste chez eMarketer.

Un rapport de la National Association of Realtors publié au début du mois a montré que les maisons mises en vente restaient plus longtemps sur le marché par rapport à la même période l'année dernière.

À l'instar de Home Depot , Lowe's a également dépassé les estimations de ventes du premier trimestre grâce à une demande soutenue de la part des clients professionnels.

Lowe's a investi dans son segment professionnel (Pro) destiné aux petits et moyens entrepreneurs, aux charpentiers et aux constructeurs, en élargissant ses gammes de produits et en proposant la livraison sur chantier.

“La bonne exécution des activités au printemps et la dynamique soutenue des segments Pro, Électroménager, Vente en ligne et Services à domicile ont permis un solide début d'année...”, a déclaré le directeur général Marvin Ellison dans un communiqué.

La société prévoit pour l'exercice 2026 un chiffre d'affaires comparable stable ou en hausse de 2 % et un bénéfice ajusté compris entre 12,25 et 12,75 dollars.

Le distributeur spécialisé dans la rénovation a enregistré un chiffre d'affaires trimestriel de 23,08 milliards de dollars, contre des estimations des analystes de 22,97 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La fréquentation des magasins Lowe's au cours du premier trimestre a augmenté d'environ 2 %, selon la société de données Placer.ai.

La société a affiché un bénéfice trimestriel ajusté de 3,03 dollars par action et a comptabilisé 96 millions de dollars de charges avant impôts liées aux récentes acquisitions de Foundation Building Materials et d'Artisan Design Group (ADG).

Les analystes s'attendaient à un bénéfice ajusté de 2,97 dollars par action.

Valeurs associées

HOME DEPOT
302,420 USD NYSE +0,80%
LOWE'S COM
218,420 USD NYSE +0,14%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / TOLGA AKMEN )
    Marks & Spencer amorce un rebond après une cyberattaque
    information fournie par Boursorama avec AFP 20.05.2026 14:10 

    La chaîne de distribution britannique Marks & Spencer, spécialisée dans l'habillement et l'alimentation, a annoncé mercredi prévoir un retour à la croissance de ses bénéfices, quelques mois après une cyberattaque qui a perturbé ses services en ligne et pesé

  • La dette américaine en zone rouge ?
    La dette américaine en zone rouge ?
    information fournie par Ecorama 20.05.2026 14:10 

    Le pétrole reste sous tension, les marchés obligataires s’inquiètent et les taux américains poursuivent leur envolée. Alors que les discussions entre Washington et Téhéran patinent, les investisseurs redoutent un retour durable de l’inflation et un nouvel emballement ... Lire la suite

  • Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d'une conférence de presse sur l'épidémie d'Ebola en RDC et en Ouganda, le 20 mai 2026 à Genève ( AFP / Fabrice COFFRINI )
    Ebola: l'OMS évoque un risque "élevé" en Afrique centrale, mais "faible" au niveau mondial
    information fournie par AFP 20.05.2026 14:08 

    Le risque épidémique d'Ebola en République démocratique du Congo a été jugé comme étant "élevé" pour l'Afrique centrale, mais "faible" au niveau mondial par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), selon laquelle l'épidémie est probablement apparue "il y a plusieurs ... Lire la suite

  • Le logo d'ABN AMRO est visible à l'extérieur du bureau de la banque à La Haye
    Vingt-cinq nouvelles banques rejoignent le projet de stablecoin adossé à l'euro
    information fournie par Reuters 20.05.2026 14:07 

    Vingt-cinq banques ‌supplémentaires, dont ABN Amro et Sabadell, ont rejoint un ​consortium européen qui prévoit de lancer un stablecoin adossé à l'euro d'ici la fin de l'année, a annoncé ​celui-ci mercredi. Le consortium, qui a créé l'an dernier une société basée ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 036,81 +0,69%
SOITEC
155,25 +8,45%
Pétrole Brent
108,75 -1,96%
NANOBIOTIX
36,08 -6,24%
HAFFNER ENERGY
0,147 +6,06%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank