Lowe's maintient ses prévisions alors que les difficultés du marché immobilier américain persistent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des cours au paragraphe 3, ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 5 et de précisions au paragraphe 12, ajout d'un graphique)

Lowe's LOW.N a confirmé mercredi ses prévisions annuelles, rejoignant ainsi son grand rival Home Depot HD.N pour signaler un marché immobilier américain difficile, les ménages prudents reportant leurs projets de bricolage coûteux.

La confiance des consommateurs américains a chuté à un niveau historiquement bas début mai, tandis que le taux hypothécaire populaire a grimpé à 6,46 % le mois dernier, alors que la guerre en Iran a fait grimper les prix du pétrole et les rendements des bons du Trésor, accentuant la pression sur un marché immobilier déjà mis à rude épreuve par la hausse des prix des logements.

L'action Lowe's a reculé d'environ 2 % en pré-ouverture. Elle a perdu plus de 9 % depuis le début de l'année.

Avec un volume de transactions immobilières à des niveaux historiquement bas, les détaillants comme Lowe's perdent une source clé de la demande en rénovation, même si le maintien des prévisions témoigne de la confiance que la division Pro pourra compenser le ralentissement du bricolage, a déclaré Zak Stambor, analyste chez eMarketer.

Un rapport de la National Association of Realtors publié au début du mois a montré que les maisons mises en vente restaient plus longtemps sur le marché par rapport à la même période l'année dernière.

À l'instar de Home Depot , Lowe's a également dépassé les estimations de ventes du premier trimestre grâce à une demande soutenue de la part des clients professionnels.

Lowe's a investi dans son segment professionnel (Pro) destiné aux petits et moyens entrepreneurs, aux charpentiers et aux constructeurs, en élargissant ses gammes de produits et en proposant la livraison sur chantier.

“La bonne exécution des activités au printemps et la dynamique soutenue des segments Pro, Électroménager, Vente en ligne et Services à domicile ont permis un solide début d'année...”, a déclaré le directeur général Marvin Ellison dans un communiqué.

La société prévoit pour l'exercice 2026 un chiffre d'affaires comparable stable ou en hausse de 2 % et un bénéfice ajusté compris entre 12,25 et 12,75 dollars.

Le distributeur spécialisé dans la rénovation a enregistré un chiffre d'affaires trimestriel de 23,08 milliards de dollars, contre des estimations des analystes de 22,97 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La fréquentation des magasins Lowe's au cours du premier trimestre a augmenté d'environ 2 %, selon la société de données Placer.ai.

La société a affiché un bénéfice trimestriel ajusté de 3,03 dollars par action et a comptabilisé 96 millions de dollars de charges avant impôts liées aux récentes acquisitions de Foundation Building Materials et d'Artisan Design Group (ADG).

Les analystes s'attendaient à un bénéfice ajusté de 2,97 dollars par action.