Lowe's finalise son acquisition de FBM
information fournie par Zonebourse 09/10/2025 à 16:30
L'acquisition de FBM devrait améliorer l'offre de Lowe's aux clients Pro grâce à une gamme de produits élargie, une exécution plus rapide, des outils numériques améliorés et une plate-forme de crédit commercial robuste.
Elle offrira aussi à Lowe's d'importantes opportunités de croissance pour étendre son empreinte Pro, compte tenu de son implantation géographique complémentaire, ainsi que d'importantes opportunités de ventes croisées.
'Cette opération marque une étape importante dans l'accélération de notre stratégie Total Home visant à servir les grands clients Pro sur un marché adressable total de 250 milliards de dollars', commente le PDG de Lowe's, Marvin R Ellison.
Valeurs associées
|236,420 USD
|NYSE
|-0,51%
A lire aussi
-
Les Bourses européennes ont conclu en ordre dispersé jeudi, proches de leurs sommets, commençant à se focaliser sur les résultats d'entreprises aux États-Unis tandis que la situation politique française se détend. A Paris, le CAC 40 a terminé en léger repli de ... Lire la suite
-
(AOF) - Michelin (-3,82% à 29,68 euros) Michelin a signé la plus forte baisse du CAC 40 : certains analystes craignent une révision à la baisse des objectifs 2025 alors que la société a fait un point sur son activité au troisième trimestre lors d'une conférence ... Lire la suite
-
(AOF) - Danone (+4,75% à 75,90 euros) Danone a enchaîné une deuxième séance de suite dans le vert. Le groupe agroalimentaire a été soutenu par une note positive de JP Morgan, selon une source de marché. La banque américaine anticipe " des performances solides pour ... Lire la suite
-
Le chancelier allemand Friedrich Merz a affirmé jeudi qu'il fera "tout" pour lever l'interdiction de la vente des voitures thermiques neuves au sein de l'Union européenne en 2035, afin de soutenir son industrie automobile en crise. "Il ne doit pas y avoir de coupure ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer