Lowe's finalise son acquisition de FBM
information fournie par Zonebourse 09/10/2025 à 16:30

Lowe's Companies indique avoir finalisé l'acquisition, annoncée en août, de Foundation Building Materials (FBM), un distributeur de matériaux et produits de construction disposant de plus de 370 emplacements aux Etats-Unis et au Canada.

L'acquisition de FBM devrait améliorer l'offre de Lowe's aux clients Pro grâce à une gamme de produits élargie, une exécution plus rapide, des outils numériques améliorés et une plate-forme de crédit commercial robuste.

Elle offrira aussi à Lowe's d'importantes opportunités de croissance pour étendre son empreinte Pro, compte tenu de son implantation géographique complémentaire, ainsi que d'importantes opportunités de ventes croisées.

'Cette opération marque une étape importante dans l'accélération de notre stratégie Total Home visant à servir les grands clients Pro sur un marché adressable total de 250 milliards de dollars', commente le PDG de Lowe's, Marvin R Ellison.

Valeurs associées

LOWE'S COM
236,420 USD NYSE -0,51%
