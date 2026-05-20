 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Lowe's en baisse après avoir confirmé ses prévisions annuelles
information fournie par Reuters 20/05/2026 à 12:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 mai - ** L'action Lowe's LOW.N recule de 3 % à 211,32 $ avant l'ouverture du marché

** L'entreprise de bricolage réaffirme ses objectifs pour l'ensemble de l'année malgré un marché immobilier américain difficile

** Elle continue de tabler sur des ventes comparables annuelles stables ou en hausse de 2 % maximum; elle prévoit un BPA ajusté annuel compris entre 12,25 $ et 12,75 $

** Son concurrent Home Depot HD.N a également réaffirmé ses prévisions annuelles mardi, soulignant une demande irrégulière dans un contexte de volatilité macroéconomique croissante et de tensions persistantes sur l'accessibilité au logement

** LOW a toutefois dépassé les estimations de ventes du premier trimestre, grâce à une demande soutenue de la part des clients professionnels

** Annonce un chiffre d'affaires trimestriel de 23,08 milliards de dollars contre des estimations de 22,97 milliards de dollars - données LSEG

** À la clôture d'hier, LOW affichait une baisse de 9,5 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

HOME DEPOT
302,420 USD NYSE +0,80%
LOWE'S COM
218,420 USD NYSE +0,14%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 037,27 +0,70%
SOITEC
155,65 +8,73%
Pétrole Brent
108,64 -2,06%
HAFFNER ENERGY
0,1506 +8,66%
NANOBIOTIX
35,72 -7,17%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank