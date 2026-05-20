Lowe's en baisse après avoir confirmé ses prévisions annuelles

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20 mai - ** L'action Lowe's LOW.N recule de 3 % à 211,32 $ avant l'ouverture du marché

** L'entreprise de bricolage réaffirme ses objectifs pour l'ensemble de l'année malgré un marché immobilier américain difficile

** Elle continue de tabler sur des ventes comparables annuelles stables ou en hausse de 2 % maximum; elle prévoit un BPA ajusté annuel compris entre 12,25 $ et 12,75 $

** Son concurrent Home Depot HD.N a également réaffirmé ses prévisions annuelles mardi, soulignant une demande irrégulière dans un contexte de volatilité macroéconomique croissante et de tensions persistantes sur l'accessibilité au logement

** LOW a toutefois dépassé les estimations de ventes du premier trimestre, grâce à une demande soutenue de la part des clients professionnels

** Annonce un chiffre d'affaires trimestriel de 23,08 milliards de dollars contre des estimations de 22,97 milliards de dollars - données LSEG

** À la clôture d'hier, LOW affichait une baisse de 9,5 % depuis le début de l'année