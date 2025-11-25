Lowe's doit payer une amende de 12,5 millions de dollars aux États-Unis pour des infractions liées à la peinture au plomb

par Jonathan Stempel

Lowe's LOW.N paiera une amende civile de 12,5 millions de dollars pour résoudre les accusations du gouvernement américain selon lesquelles les entrepreneurs engagés par le distributeur de rénovation domiciliaire n' ont pas pris les précautions de sécurité appropriées lors de la rénovation de maisons contenant de la peinture au plomb.

Le ministère de la Justice et l'Agence de protection de l'environnement ont déclaré que plus de 250 rénovations de maisons dans 23 États américains, principalement entre 2019 et 2021, ont violé la règle de l'EPA sur la rénovation, la réparation et la peinture au plomb, ainsi qu'un décret de consentement de 2014.

Lowe's a nié avoir commis des actes répréhensibles en acceptant le règlement de mardi, qui comprend un nouveau décret de consentement.

L'entreprise basée à Mooresville, en Caroline du Nord, n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

L'utilisation de peinture à base de plomb dans les habitations a été interdite en 1978, et les entreprises qui rénovent des maisons anciennes doivent faire appel à des entreprises et à des rénovateurs certifiés afin de réduire au minimum l'exposition potentielle des habitants aux éclats et à la poussière de peinture au plomb.

Lowe's aurait notamment omis d'avertir les résidents des risques liés à la peinture au plomb avant le début des travaux, n'aurait pas fait appel à des rénovateurs agréés et n'aurait pas appliqué des méthodes de travail sans danger pour le plomb, n'aurait pas confiné la poussière et couvert les fenêtres, et n'aurait pas utilisé de bâches en plastique pour retenir la poussière et les éclats de peinture à l'extérieur.

Le règlement exige également que Lowe's améliore son programme de conformité pour la rénovation des habitations susceptibles de contenir de la peinture à base de plomb. Selon le gouvernement,environ 29 millions de logements américains présentent des risques liés à la peinture à base de plomb. L'empoisonnement au plomb peut entraîner des troubles de l'humeur, des problèmes de mémoire et des fausses couches. Chez les enfants, il peut entraîner des difficultés d'apprentissage et des crises d'épilepsie, entre autres symptômes.